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Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%

Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
С 2019 года налог на добавленную стоимость вырастет на 2%

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год, сообщает «Интерфакс».

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% - свыше установленной предельной величины.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в месяц, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.


госдума НДС налоги
 
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