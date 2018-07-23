В Бурятии капитально отремонтировали кровлю госархива

Существовала угроза затопления архива





В июне завершились работы по капитальному ремонту кровли здания Государственного архива республики Бурятия по ул. Павлова, 64а. Здание архива нуждалось в срочном капитальном ремонте кровли, существовала реальная угроза затопления архивохранилищ в случае дождливой погоды, сообщает пресс-служба минкультуры республики.





В марте между министерством культуры Бурятии и ГАУК РБ «Государственный архив республики» было заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии из республиканского бюджета на капитальный ремонт кровли в здании архива. Соглашение было заключено в рамках Государственной программы «Культура Бурятии».





В ходе ремонта были выполнены: демонтажные работы по разборке кровли, очистка помещений от мусора и перекрытия здания от шлакового утеплителя, погрузочные работы мусора и демонтируемых элементов кровли, утепление перекрытия, установка деревянных конструкций обрешетки кровли, антисептирование древесины, установка кровли из металлочерепицы.





- Ремонт кровли придал новый импульс работе Государственного архива Республики Бурятия по обеспечению сохранности архивных документов. Здание архива надёжно защищено от возможных последствий непогоды, а также повышен уровень противопожарной безопасности, - отмечают в минкультуры.