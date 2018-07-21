Дизельное топливо подорожало в Улан-Удэ

Бензин продают по прежней цене



За прошедшую неделю в Улан-Удэ увеличилась стоимость дизельного топлива на 0,06 руб. или 0,1 %. Стоимость бензина не изменилась, сообщает управление по информационной политике.



В Иркутске увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 на 0,13 руб. или 0,3 %, АИ-98 на 0,16 руб. или 0,4 % и дизельного топлива на 0,14 руб. или 0,3 %.



В Чите увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,12 руб. или 0,3 %, АИ-95 на 0,05 руб. или 0,1 % и дизельного топлива на 0,27 руб. или 0,6 %. Стоимость бензина АИ-98 не изменилась.

