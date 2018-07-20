В центре Орлика в Окинском районе Бурятии полным ходом идёт капитальный ремонт центра сойотской культуры и народного творчества
Сегодня глава района Матвей Мадасов проверил ход строительных работ. Подрядная организация уже завершила ремонтные работы по замене кровли, окон, частичной внутренней отделке. На этой неделе завершатся работы по укладке напольного покрытия, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
Также в ближайшее время установят систему водоснабжения, канализации, отделочные работы внутри здания, отвечающие нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Затем центр сойотской культуры обретет яркий красочный облик.
Вопрос завершения строительства и переоборудования под Центр сойотской культуры здания, возведенного более 10 лет назад для размещения в нем теплого рынка, обсуждается не впервые. Он был и в наказах избирателей на различного уровня выборах, в качестве проблемного Матвей Мадасов ставил этот вопрос перед главой Бурятии Алексеем Цыденовым во время его рабочей поездки в Окинский район. В конечном итоге на центр выделили 19,7 миллионов рублей с софинансированием из районного бюджета более двух миллионов рублей.
В этом году в районном центре Оки заработает современный центр сойотской культуры и народного творчества. Он даст возможность и детям, и взрослым заняться традиционными народными промыслами.
В Бурятии ремонтируют центр сойотской культуры
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