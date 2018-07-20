Бурятия вошла в рейтинг самых популярных среди иностранцев регионов

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Республика вошла в этот список наряду с регионами, где проводился ЧМ по футболу



Картографический сервис MAPS.ME. представил рейтинг российских регионов, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных туристов.



За основу рейтинга взяли число иностранцев, загружавших карты регионов России в сервисе в период с 1 марта по 31 мая.



Уже весной путешественники начали интересоваться городами, в которых было запланировано проведение матчей чемпионата мира по футболу, в итоге в топ-20 попали семь из этих регионов.



Возглавляет рейтинг Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью). На третьем месте — Иркутская область.



В десятку самых популярных среди иностранцев регионов вошли Бурятия, Красноярский край, Адыгея и Приморский край.



Калининградская область заняла четвертое место, Татарстан — девятое, Краснодарский край замыкает первую десятку, Нижегородская и Ростовская области — на 13-й и 15-й строчках соответственно.



Также иностранные туристы интересовались Смоленской, Тверской, Новгородской, Владимирской, Новосибирской, Челябинской, Псковской областями и Башкортостаном, сообщают «Известия».

