Республика вошла в этот список наряду с регионами, где проводился ЧМ по футболу
Картографический сервис MAPS.ME. представил рейтинг российских регионов, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных туристов.
За основу рейтинга взяли число иностранцев, загружавших карты регионов России в сервисе в период с 1 марта по 31 мая.
Уже весной путешественники начали интересоваться городами, в которых было запланировано проведение матчей чемпионата мира по футболу, в итоге в топ-20 попали семь из этих регионов.
Возглавляет рейтинг Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью). На третьем месте — Иркутская область.
В десятку самых популярных среди иностранцев регионов вошли Бурятия, Красноярский край, Адыгея и Приморский край.
Калининградская область заняла четвертое место, Татарстан — девятое, Краснодарский край замыкает первую десятку, Нижегородская и Ростовская области — на 13-й и 15-й строчках соответственно.
Также иностранные туристы интересовались Смоленской, Тверской, Новгородской, Владимирской, Новосибирской, Челябинской, Псковской областями и Башкортостаном, сообщают «Известия».
Бурятия вошла в рейтинг самых популярных среди иностранцев регионов
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