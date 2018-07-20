В Улан-Удэ благоустроили 15 дворов



1. пр. Строителей, 58 А

2. БКМ,4

3. БКМ,6

4. ул.Трубачеева,69

5. ул.Ключевская,80



6. ул. Терешковой, 30А, 32

7. ул. Ключевская, 106

8. ул. Солнечная, 35

9. ул. Ключевская, 76,78

10. ул. Ключевская, 98, 104



11. пр. Строителей, 62, 62А

12. ул. Путейская, 6

13. ул.Герцена,9

14. ул. Микояна, 1

15. ул.Воронежская,6



По общественным территориям ведётся процедура торгов с целью определения подрядных организаций. В этом году планируется благоустроить 3 общественные территории: бульвар Карла Маркса, сквер по улице Кабанской, 49 и сквер «Молодёжный», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Завершены работы по благоустройству на 15 придомовых территориях по следующим адресам: