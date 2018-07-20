В Улан-Удэ благоустроили 15 дворов

Работа во дворах многоэтажек проделана в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
В Улан-Удэ реализуют приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Из 45 дворов, которые должны благоустроить в рамках этой программы в этом году, 15 дворов уже готовы, остальные находятся в работе. Ход реализации проекта лично контролирует мэр города Александр Голков.
Завершены работы по благоустройству на 15 придомовых территориях по следующим адресам:
1. пр. Строителей, 58 А
2. БКМ,4
3. БКМ,6
4. ул.Трубачеева,69
5. ул.Ключевская,80
6. ул. Терешковой, 30А, 32
7. ул. Ключевская, 106
8. ул. Солнечная, 35
9. ул. Ключевская, 76,78
10. ул. Ключевская, 98, 104
11. пр. Строителей, 62, 62А
12. ул. Путейская, 6
13. ул.Герцена,9
14. ул. Микояна, 1
15. ул.Воронежская,6
По общественным территориям ведётся процедура торгов с целью определения подрядных организаций. В этом году планируется благоустроить 3 общественные территории: бульвар Карла Маркса, сквер по улице Кабанской, 49 и сквер «Молодёжный», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Работа во дворах многоэтажек проделана в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
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