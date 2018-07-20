Кормозаготовительная кампания проходит в Бурятии



Чуть больше месяца осталось до завершения кормозаготовительной кампании в Бурятии. Заготовка кормов – одна из главных задач, которая стоит перед всеми хозяйствами республики. От качества корма зависит - сколько и какое молоко будут давать коровы большую часть года.



Как пояснил директор ООО «Рубин» в Кабанском районе Александр Никонов, заготовка кормов идёт высокими темпами. В хозяйстве с первого укоса уже получили порядка 20 центнеров сена.



В ближайшее время ожидается второй урожай. Посевная площадь хозяйства составляет 1394 га, из них зерновые – 664 га, кормовые – 730 га. Сегодня здесь применяют современную технологию: «сенаж в упаковке». Такая новация позволяет сохранять качество кормов в течение двух лет.



- На основании этой технологии: привесы и надои молока увеличились. Сама технология несложная, если к ней правильно подходить. Так, если мы сено сушим до влажности порядка 17-18%, то сенаж после скашивания лежит в покосах до влажности 45-50%. При этом сохранность питательных элементов от зелёной травы в сенаже сохраняется где-то порядка до 90%. Более того, некоторые элементы присутствуют только в сенаже, в сене их сохранить невозможно, - рассказал Александр Никонов.



Погодные условия благоволят кормозаготовительной компании. Всего по республике уже скошено травы на площади 2 238 га. Планируется заготовить 625,5 тыс. тонн сена, 14,9 тыс. тонн сенажа, 104,4 тыс. тонн соломы, 26,9 тыс. тонн силоса, 42,0 тыс. тонн зернофуража. В целом по Бурятии планируется заготовить 334,1 тыс. тонн кормов.



В республике создан республиканский штаб по заготовке кормов и уборке урожая с участием глав муниципальных образований, руководителей сельхозорганизаций, территориальных органов и федеральных ведомств, кредитных организаций и науки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

