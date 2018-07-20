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Росрыболовство подсчитает байкальскую нерпу и решит вопрос по добыче

Росрыболовство подсчитает байкальскую нерпу и решит вопрос по добыче
Экономика, 
И Бурятия, и Иркутская область выступают за промысел байкальской нерпы

Росрыболовство проводит работы по оценке численности популяции уникальной байкальской нерпы. Результаты помогут принять решение о целесообразности разрешения ее добычи, запрещённой на сегодняшний день, сообщает ТАСС.

Результаты ведомство планирует получить в 2019 году, сообщил ТАСС заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Мёртвых нерп регулярно находят на берегах Байкала, причем эксперты пришли к выводу, что их гибель связана с естественными причинами и они не подвержены какому-либо заболеванию. Ранее на заседании Межведомственной комиссии по экологическим проблемам Байкала в Иркутске Василий Соколов предложил минприроды РФ внести изменения в правила ведения рыболовства и разрешить промысел нерпы, чтобы регулировать ее численность. Экс- глава минприроды Сергей Донской позднее сообщал, что для этого необходима экологическая экспертиза Росприроднадзора.

- Мы выделили финансирование и проводим полноценные мониторинговые работы по оценке численности [нерпы] и уже по их итогам будем с Минприроды РФ разговаривать. Там же уникальная ситуация - оба субъекта (Иркутская область и Республика Бурятия) были за [добычу нерпы], на удивление даже академические институты были за, но ряд общественных организаций выступили против. Надо получать более адекватные данные, чтобы развеять эти сомнения. Вопрос стоит о том, что сейчас естественная смертность нерпы очень высока именно из-за плотности популяции, и промысел здесь мог бы выступить стабилизирующим фактором, - сказал Соколов.

По оценке директора Байкальского филиала ФГУП «Госрыбцентр» Владимир Петерфельд, численность нерпы на Байкале оценивается в 125-130 тысяч особей, тогда как безопасная норма составляет 90-100 тысяч. При серьезном росте популяции, отмечал он, возможно распространение чумы плотоядных, эпидемия которой для нерпы будет более губительна, чем промысел. Без вреда для уникального вида, отмечал Петерфельд, сегодня можно добывать около 5-6 тыс. особей в год, исключая самок и детенышей.



Росрыболовство нерпы
 
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