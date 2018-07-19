Налоговая служба по Бурятии: Что надо знать о сводном уведомлении

Граждане, которые имеют в собственности земельные участки, жильё или транспорт осведомлены о том, что ежегодно после получения сводного налогового уведомления надо оплатить свои налоги



И тем не менее каждый год у многих жителей Бурятии возникают вопросы, свя-занные с этим документом. Разъяснения представило УФНС по Бурятии.



Иногда случается так, что в уведомлении отображается налог за объект, который никогда получателю не принадлежал. В этом случае гражданину необходимо подать заявление в свободной форме. В Бурятии такое заявление можно подать в любую инспекцию, кроме межрайонной ИФНС России № 9, поскольку она специализируется на вопросах госрегистрации.



При этом необязательно идти в налоговую инспекцию лично. Заявление можно направить в налоговые органы: через «Личный кабинет налогоплательщика для физческих лиц»; через сервис «Обратиться в УФНС (ИФНС)»; письменно – направив письмо в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта.



Также граждане часто сталкиваются со следующими ситуациями: в расчёте неверно указана налоговая база или ставка налога, налог рассчитан за неверный период (за год полностью, вместо нескольких месяцев), налог рассчитан на весь объект (без учёта доли в праве владения), сумма налога значительно выросла, налог начислен за периоды, за которые уже уплачено, налоговое уведомление не выдают близким.



- Рассмотрим последний случай подробно. Сведения, которые содержатся в налоговом уведомлении составляют налоговую тайну, и не могут быть переданы третьим лицам. Поэтому никто кроме вас не может получить Ваше налоговое уведомление. Чтобы получить ваше налоговое уведомление ваши близкие люди должны иметь на это полномочия. Скажем, за несовершеннолетних детей такие полномочия имеют их родители, у остальных – лица, имеющие надлежаще оформленную доверенность (в том числе, в соответствии со статьёй 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) для представительства в налоговых органах, - отмечают в УФНС по Бурятии.



Налоговое уведомление можно получить, не посещая инспекцию – в своём «Личном кабинете налогоплательщика».

