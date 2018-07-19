В Иркутской области построят новую школу за 332 млн

Будет также построено футбольное поле



В посёлке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области появится новая средняя школа на 250 учеников. На её строительство из областного и поселкового бюджетов направлено 332 млн рублей.



Двухэтажная школа будет расположена на улице Красноармейской, для её строительства необходимо снести хоккейную коробку. Во дворе планируют соорудить футбольное мини-поле, баскетбольную и волейбольную площадку и дорожки для бега. При школе будет работать учебно-опытная зона, состоящая из участка для полевых культур, огорода, сада и питомника.



Объявлен тендер на строительство учреждения образования, заявки на участие в котором принимаются до 3 августа. Итоги конкурса, как ожидается, подведут 13 августа. Заказчиком выступает Управление капстроительства администрации Бодайбо и района, сообщает RosTender.info.



Согласно документации конкурса, подрядчик должен будет сдать школу в эксплуатацию до 1 декабря 2019 года.



Тендер – http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/34208587-tender-vypolnenie-rabot-po-stroitelstvu-shkoly-srednego-polnogo-obrazovaniya-na-250-uchashchihsya-v-p-mamakan-bodajbinskogo-rajona-irkutskoj

