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В Иркутской области построят новую школу за 332 млн

В Иркутской области построят новую школу за 332 млн
Экономика, 
Будет также построено футбольное поле

В посёлке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области появится новая средняя школа на 250 учеников. На её строительство из областного и поселкового бюджетов направлено 332 млн рублей.

Двухэтажная школа будет расположена на улице Красноармейской, для её строительства необходимо снести хоккейную коробку. Во дворе планируют соорудить футбольное мини-поле, баскетбольную и волейбольную площадку и дорожки для бега. При школе будет работать учебно-опытная зона, состоящая из участка для полевых культур, огорода, сада и питомника.

Объявлен тендер на строительство учреждения образования, заявки на участие в котором принимаются до 3 августа. Итоги конкурса, как ожидается, подведут 13 августа. Заказчиком выступает Управление капстроительства администрации Бодайбо и района, сообщает RosTender.info.

Согласно документации конкурса, подрядчик должен будет сдать школу в эксплуатацию до 1 декабря 2019 года.

Тендер – http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/34208587-tender-vypolnenie-rabot-po-stroitelstvu-shkoly-srednego-polnogo-obrazovaniya-na-250-uchashchihsya-v-p-mamakan-bodajbinskogo-rajona-irkutskoj
школы
 
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