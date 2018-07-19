Будет также построено футбольное поле
В посёлке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области появится новая средняя школа на 250 учеников. На её строительство из областного и поселкового бюджетов направлено 332 млн рублей.
Двухэтажная школа будет расположена на улице Красноармейской, для её строительства необходимо снести хоккейную коробку. Во дворе планируют соорудить футбольное мини-поле, баскетбольную и волейбольную площадку и дорожки для бега. При школе будет работать учебно-опытная зона, состоящая из участка для полевых культур, огорода, сада и питомника.
Объявлен тендер на строительство учреждения образования, заявки на участие в котором принимаются до 3 августа. Итоги конкурса, как ожидается, подведут 13 августа. Заказчиком выступает Управление капстроительства администрации Бодайбо и района, сообщает RosTender.info.
Согласно документации конкурса, подрядчик должен будет сдать школу в эксплуатацию до 1 декабря 2019 года.
Тендер – http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/34208587-tender-vypolnenie-rabot-po-stroitelstvu-shkoly-srednego-polnogo-obrazovaniya-na-250-uchashchihsya-v-p-mamakan-bodajbinskogo-rajona-irkutskoj
В Иркутской области построят новую школу за 332 млн
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Граждане, которые имеют в собственности земельные участки, жильё или транспорт осведомлены о том, что ежегодно после получения сводного налогового уведомления надо оплатить свои налоги
Будет также построено футбольное поле
Они займутся озеленением и работой в библиотеках
Всего было проверено около 53 тонн экспортируемой продукции
Эксперты объясняют это возросшей покупательской способностью
Впервые за много лет капитально отремонтируют несколько городских улиц, которые ведут к отдалённому мкрн станции Дивизионной
Экономика, 18.07.2018
Хозяина четвероного друга могут оштрафовать на 5 тысяч
Экономика, 18.07.2018
Их совокупный долг – почти миллиард рублей
Дорога свяжет два села с районными центрами
С начала текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге выполнено более 50% запланированных ремонтно-путевых работ, что составило 248,5 км
За полгода забраковано 15 партий мясной продукции
В «Мираторге» бурятский скот называют «огромным преимуществом»
В дело вмешалась Генпрокуратура
Наложено административных штрафов на 185 тысяч
Сейчас выполнено уже 29 % от плана