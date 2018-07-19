7 тысяч иркутских подростков будут работать летом

Они займутся озеленением и работой в библиотеках



В Иркутской области в первом полугодии на временные работы трудоустроено семь тысяч подростков. Из них более четырёх тысяч человек находятся в сложной жизненной ситуации - из неполных и малообеспеченных семей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на профилактическом учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних.



Трудоустройство подростков на временные работы проходит с соблюдением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Кроме гарантированной от работодателя заработной платы за весь период временных работ, несовершеннолетние граждане имеют право на материальную поддержку из средств бюджета Иркутской области. На эти цели выделено более 19,4 миллионов рублей. Для школьников предлагаются различные варианты трудоустройства, не требующие профессиональных знаний и не наносящие вреда здоровью.



Временные рабочие места для подростков создаются в сферах образования, государственного муниципального управления, здравоохранения, оказания услуг населению, производства. В период временного трудоустройства подростки занимаются ремонтными работами в школах, озеленением и благоустройством территорий населённых пунктов и пришкольных участков, выполняют работы по оказанию социально - значимых услуг ветеранам Великой Отечественной войны, работают в школьных библиотеках, осуществляют уборку береговых зон и территорий муниципалитетов.



Ежегодно в органы занятости населения обращается более 12 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, желающих трудоустроиться в свободное от учёбы время, почти все они находят для себя подходящую работу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

