За неделю в Улан-Удэ досмотрено 12,7 тонн чилийской форели

Всего было проверено около 53 тонн экспортируемой продукции



С 13 по 19 июля, инспекторами пограничного ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора досмотрена продукция, отправляющаяся в Монголию, на станции Улан-Удэ.



Было проверено 52,6 тонн подконтрольной продукции, в том числе 11 тонн свинины, 14 тонн мороженого, 600 кг мясных консервов, 1,6 тонн рыбных консервов, 400 кг натурального мёда, 25 тонн готовой молочной продукции и 902,4 тысячи штук куриных яиц.



За неделю при внутрироссийских перевозках досмотрено 69,5 тонны продукции: 34,1 тонны куриных полуфабрикатов (Россия), 20,7 тонны свиных полуфабрикатов отечественного производства, 12,7 тонны свежемороженой форели (Чили) и 2 тонны свежемороженой скумбрии (Фарерские острова).



Нарушений не выявлено, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

