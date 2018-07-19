В Бурятии резко вырос спрос на микрозаймы

Эксперты объясняют это возросшей покупательской способностью



По оценкам сервиса онлайн-займов «Робот Займер», спрос на микрозаймы в Бурятии в первом полугодии 2018 года вырос на 50% относительно второго полугодия 2017 года.



Как сообщили специалисты компании, за шесть месяцев текущего года жители Бурятии заняли через Интернет 16,8 млн. рублей. Это значительно больше, чем в предыдущем полугодии (11,2 млн. рублей).



По словам экспертов, подобный рост спроса на небольшие заёмные средства объясняется возросшей покупательской способностью населения за счёт увеличения зарплат. Также сказалось и изменение потребительского поведения жителей региона - после длительного периода экономии средств жители Бурятии видят необходимость покупок товаров и активно пользуются доступностью микрозаймов. К тому же, сказываются и регуляторные изменения на рынке, в том числе ограничение законом суммы начисленных процентов на займ.



Основной спрос на займы в регионе продемонстрировали мужчины: они оформили порядка 54% договоров с МФО. Стоит отметить, что доля «мужских» договоров во второй половине 2017 года была меньше – 50%. Однако специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер» отмечают, что подобные колебания в полугодиях уже традиционны.



- Это зависит от целей займов, - рассказали эксперты. – В первом полугодии часто микрозаймы берут, чтобы покрыть финансовый дефицит после новогодних каникул, а также чтобы купить подарки и отметить такие праздники, как 23 февраля, 8 марта или Первомай, День Победы. Судя по статистике, организацией подобных мероприятий и ликвидацией нехватки средств на семейные нужды чаще всего занимаются мужчины. Во второй половине года становится больше женщин-заёмщиц: здесь идут сборы детей в школу, обновление осенне-зимнего гардероба и подготовка к Новому году.



