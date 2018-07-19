19 Июля

18 Июля

Популярное

В Бурятии резко вырос спрос на микрозаймы

В Бурятии резко вырос спрос на микрозаймы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты объясняют это возросшей покупательской способностью

По оценкам сервиса онлайн-займов «Робот Займер», спрос на микрозаймы в Бурятии в первом полугодии 2018 года вырос на 50% относительно второго полугодия 2017 года.

Как сообщили специалисты компании, за шесть месяцев текущего года жители Бурятии заняли через Интернет 16,8 млн. рублей. Это значительно больше, чем в предыдущем полугодии (11,2 млн. рублей).

По словам экспертов, подобный рост спроса на небольшие заёмные средства объясняется возросшей покупательской способностью населения за счёт увеличения зарплат. Также сказалось и изменение потребительского поведения жителей региона - после длительного периода экономии средств жители Бурятии видят необходимость покупок товаров и активно пользуются доступностью микрозаймов. К тому же, сказываются и регуляторные изменения на рынке, в том числе ограничение законом суммы начисленных процентов на займ.

Основной спрос на займы в регионе продемонстрировали мужчины: они оформили порядка 54% договоров с МФО. Стоит отметить, что доля «мужских» договоров во второй половине 2017 года была меньше – 50%. Однако специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер» отмечают, что подобные колебания в полугодиях уже традиционны.

- Это зависит от целей займов, - рассказали эксперты. – В первом полугодии часто микрозаймы берут, чтобы покрыть финансовый дефицит после новогодних каникул, а также чтобы купить подарки и отметить такие праздники, как 23 февраля, 8 марта или Первомай, День Победы. Судя по статистике, организацией подобных мероприятий и ликвидацией нехватки средств на семейные нужды чаще всего занимаются мужчины. Во второй половине года становится больше женщин-заёмщиц: здесь идут сборы детей в школу, обновление осенне-зимнего гардероба и подготовка к Новому году.

микрозаймы кредиты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии резко вырос спрос на микрозаймы
В Бурятии резко вырос спрос на микрозаймы
Экономика, 19.07.2018
Эксперты объясняют это возросшей покупательской способностью
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу к станции Дивизионной
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу к станции Дивизионной
Экономика, 19.07.2018
Впервые за много лет капитально отремонтируют несколько городских улиц, которые ведут к отдалённому мкрн станции Дивизионной
В Бурятии выросли штрафы за выгул собак в неположенном месте
В Бурятии выросли штрафы за выгул собак в неположенном месте
Экономика, 18.07.2018
Хозяина четвероного друга могут оштрафовать на 5 тысяч
Свыше 5 тысяч водителей-должников в Бурятии лишились прав
Свыше 5 тысяч водителей-должников в Бурятии лишились прав
Экономика, 18.07.2018
Их совокупный долг – почти миллиард рублей
Правительство России выделило 70 млн на дорогу в Бурятии
Правительство России выделило 70 млн на дорогу в Бурятии
Экономика, 17.07.2018
Дорога свяжет два села с районными центрами
На ВСЖД реконструировали 166 км путей
Экономика, 17.07.2018
С начала текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге выполнено более 50% запланированных ремонтно-путевых работ, что составило 248,5 км
В Бурятии стало больше некачественного мяса
В Бурятии стало больше некачественного мяса
Экономика, 17.07.2018
За полгода забраковано 15 партий мясной продукции
Российский мясной гигант расширяет работу в Бурятии
Российский мясной гигант расширяет работу в Бурятии
Экономика, 17.07.2018
В «Мираторге» бурятский скот называют «огромным преимуществом»
Работодатель в Иркутске задолжал 4,3 млн зарплаты
Экономика, 16.07.2018
В дело вмешалась Генпрокуратура
Не всё молоко в Бурятии соответствует нормативу
Не всё молоко в Бурятии соответствует нормативу
Экономика, 16.07.2018
Наложено административных штрафов на 185 тысяч
В Бурятии капитально отремонтируют 184 дома
В Бурятии капитально отремонтируют 184 дома
Экономика, 16.07.2018
Сейчас выполнено уже 29 % от плана
Фрукты и овощи Узбекистана будут напрямую поставлять в Иркутск
Фрукты и овощи Узбекистана будут напрямую поставлять в Иркутск
Экономика, 16.07.2018
Поставщики готовы отправлять плодоовощную продукцию вагонами
Авиакомпания «Ангара» продолжит летать на север Бурятии
Авиакомпания «Ангара» продолжит летать на север Бурятии
Экономика, 16.07.2018
Авиакомпания «Ангара» продолжит выполнять полёты в Нижнеангарск и Таксимо
В Бурятии работала Ассоциация кластеров и технопарков
В Бурятии работала Ассоциация кластеров и технопарков
Экономика, 16.07.2018
В Улан-Удэ прошла посвящённая промышленным кластерам стратегическая сессия, организованная Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^