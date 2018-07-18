Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июля

17 Июля

Популярное

В Бурятии выросли штрафы за выгул собак в неположенном месте

В Бурятии выросли штрафы за выгул собак в неположенном месте
Экономика,  Фото:pixabay.com
Хозяина четвероного друга могут оштрафовать на 5 тысяч

28 июня Народный Хурал Бурятии внёс изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Речь идёт нарушениях правил выгула домашних животных, сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Бурятии.

Теперь за выгул собак вне положенных местах грозит штраф до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – до 5 тысяч рублей; для юридических лиц – до 9 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году проходили рейдовые мероприятия. Тогда восьмерых улан-удэнцев оштрафовали на 2,6 тысячи рублей за выгул собак вне положенном месте.

Без поводков и ошейник собаки могут гулять на 18 площадках Улан-Удэ:

1. В 111 микрорайоне;
2. На улице Ринчино, вблизи домов № 1 и № 5;
3. На улице Чайковского, вблизи дома № 9;
4. На улице Антонова, вблизи дома № 22;
5. На улице Норильская, вблизи дома № 4;
6. На улице Автотранспортная, за АЗК № 7 НК «Роснефть»;
7. На улице Кабанская, с торцевой стороны дома № 18;
8. В микрорайоне Аэропорт, за домом №28;
9. На улице Батожабая, за домами №6, 9;
10. В микрорайонах 112, 113;
11. на склоне по улице Ключевская, перед домами № 4, 4а;
12. В микрорайоне Мясокомбинат, район ДК «Савва»;
13. На пустыре вблизи «Богатырского моста»;
14. В микрорайоне Энергетик;
15. На улице Тулаева, вблизи дома №140;
16. На улице Бограда, за домом №66;
17. Площадка в парке имени Орешкова;
18. Площадка в парке «Юбилейном».


штраф собаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выросли штрафы за выгул собак в неположенном месте
В Бурятии выросли штрафы за выгул собак в неположенном месте
Экономика, 18.07.2018
Хозяина четвероного друга могут оштрафовать на 5 тысяч
Свыше 5 тысяч водителей-должников в Бурятии лишились прав
Свыше 5 тысяч водителей-должников в Бурятии лишились прав
Экономика, 18.07.2018
Их совокупный долг – почти миллиард рублей
Правительство России выделило 70 млн на дорогу в Бурятии
Правительство России выделило 70 млн на дорогу в Бурятии
Экономика, 17.07.2018
Дорога свяжет два села с районными центрами
На ВСЖД реконструировали 166 км путей
Экономика, 17.07.2018
С начала текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге выполнено более 50% запланированных ремонтно-путевых работ, что составило 248,5 км
В Бурятии стало больше некачественного мяса
В Бурятии стало больше некачественного мяса
Экономика, 17.07.2018
За полгода забраковано 15 партий мясной продукции
Российский мясной гигант расширяет работу в Бурятии
Российский мясной гигант расширяет работу в Бурятии
Экономика, 17.07.2018
В «Мираторге» бурятский скот называют «огромным преимуществом»
Работодатель в Иркутске задолжал 4,3 млн зарплаты
Экономика, 16.07.2018
В дело вмешалась Генпрокуратура
Не всё молоко в Бурятии соответствует нормативу
Не всё молоко в Бурятии соответствует нормативу
Экономика, 16.07.2018
Наложено административных штрафов на 185 тысяч
В Бурятии капитально отремонтируют 184 дома
В Бурятии капитально отремонтируют 184 дома
Экономика, 16.07.2018
Сейчас выполнено уже 29 % от плана
Фрукты и овощи Узбекистана будут напрямую поставлять в Иркутск
Фрукты и овощи Узбекистана будут напрямую поставлять в Иркутск
Экономика, 16.07.2018
Поставщики готовы отправлять плодоовощную продукцию вагонами
Авиакомпания «Ангара» продолжит летать на север Бурятии
Авиакомпания «Ангара» продолжит летать на север Бурятии
Экономика, 16.07.2018
Авиакомпания «Ангара» продолжит выполнять полёты в Нижнеангарск и Таксимо
В Бурятии работала Ассоциация кластеров и технопарков
В Бурятии работала Ассоциация кластеров и технопарков
Экономика, 16.07.2018
В Улан-Удэ прошла посвящённая промышленным кластерам стратегическая сессия, организованная Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков
В Турке построят индийский оздоровительный комплекс
В Турке построят индийский оздоровительный комплекс
Экономика, 14.07.2018
Индийская компания намерена реализовать в Бурятии шесть инвестиционных проектов
На модернизацию ЖКХ Иркутской области выделили 153 млн
Экономика, 13.07.2018
Программу модернизации запустят в 89 муниципалитетах

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^