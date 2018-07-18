Хозяина четвероного друга могут оштрафовать на 5 тысяч
28 июня Народный Хурал Бурятии внёс изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Речь идёт нарушениях правил выгула домашних животных, сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Бурятии.
Теперь за выгул собак вне положенных местах грозит штраф до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – до 5 тысяч рублей; для юридических лиц – до 9 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году проходили рейдовые мероприятия. Тогда восьмерых улан-удэнцев оштрафовали на 2,6 тысячи рублей за выгул собак вне положенном месте.
Без поводков и ошейник собаки могут гулять на 18 площадках Улан-Удэ:
1. В 111 микрорайоне;
2. На улице Ринчино, вблизи домов № 1 и № 5;
3. На улице Чайковского, вблизи дома № 9;
4. На улице Антонова, вблизи дома № 22;
5. На улице Норильская, вблизи дома № 4;
6. На улице Автотранспортная, за АЗК № 7 НК «Роснефть»;
7. На улице Кабанская, с торцевой стороны дома № 18;
8. В микрорайоне Аэропорт, за домом №28;
9. На улице Батожабая, за домами №6, 9;
10. В микрорайонах 112, 113;
11. на склоне по улице Ключевская, перед домами № 4, 4а;
12. В микрорайоне Мясокомбинат, район ДК «Савва»;
13. На пустыре вблизи «Богатырского моста»;
14. В микрорайоне Энергетик;
15. На улице Тулаева, вблизи дома №140;
16. На улице Бограда, за домом №66;
17. Площадка в парке имени Орешкова;
18. Площадка в парке «Юбилейном».
В Бурятии выросли штрафы за выгул собак в неположенном месте
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