Правительство России выделило 70 млн на дорогу в Бурятии

Дорога свяжет два села с районными центрами
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ о выделении Бурятии 69,986 млн рублей. Деньги пойдут на строительство 11,85 км подъездной дороги к селу Усановка в Закаменском районе и улуса Тохорюкта в Хоринском районе. Распоряжение правительства РФ подписано 13 июля, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
«В целях реализации программы развития сельского хозяйства, сырья и продовольствия на период 2013-2020 гг. выделить в 2018 году Росавтодору из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 69,98,6 млн рублей на предоставление субсидии бюджету Республики Бурятия в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией по комплексному обустройству объектами в том числе инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности», - говорится в документе.
Данные средства будут направлены на завершение строительства подъездов с твёрдым покрытием общей протяжённостью 11,85 км к селу Усановка в Закаменском районе и улусу Тохорюкта в Хоринском районе.
Строительство дороги было начато в 2017 году.
В 2018 году планируется ввод объектов в эксплуатацию.
Строительство подъездов позволит соединить населённые пункты с районными центрами, наладит транспортную связь с Улан-Удэ и другими районами.
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