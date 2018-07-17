Правительство России выделило 70 млн на дорогу в Бурятии

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дорога свяжет два села с районными центрами



Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ о выделении Бурятии 69,986 млн рублей. Деньги пойдут на строительство 11,85 км подъездной дороги к селу Усановка в Закаменском районе и улуса Тохорюкта в Хоринском районе. Распоряжение правительства РФ подписано 13 июля, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



«В целях реализации программы развития сельского хозяйства, сырья и продовольствия на период 2013-2020 гг. выделить в 2018 году Росавтодору из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 69,98,6 млн рублей на предоставление субсидии бюджету Республики Бурятия в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией по комплексному обустройству объектами в том числе инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности», - говорится в документе.



Данные средства будут направлены на завершение строительства подъездов с твёрдым покрытием общей протяжённостью 11,85 км к селу Усановка в Закаменском районе и улусу Тохорюкта в Хоринском районе.



Строительство дороги было начато в 2017 году.



В 2018 году планируется ввод объектов в эксплуатацию.



Строительство подъездов позволит соединить населённые пункты с районными центрами, наладит транспортную связь с Улан-Удэ и другими районами.



