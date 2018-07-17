С начала текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге выполнено более 50% запланированных ремонтно-путевых работ, что составило 248,5 км
В летнем этапе кампании задействованы 7 путевых машинных станций, более 100 единиц высокопроизводительной техники и механизированных комплексов, сообщает пресс-служба ВСЖД.
По состоянию на середину июля, реконструировано более 166 км пути, уложено 152,6 км бесстыкового пути, уложен 101 стрелочный перевод на железобетонном основании. Ремонт со сплошной сменой рельсов составил 58,7 км.
В 2018 году общий объем путевых работ на ВСЖД составляет 495 км. В предыдущем году на магистрали в период путевой кампании было отремонтировано всеми видами ремонта 501,2 км. Согласно разработанной программе мероприятий, до 2021 гг. общий объем путевых работ составит более 1800 км.
Выполнение всех видов ремонта позволит сократить к 2022 году протяжение пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем и сроком службы с 1437 километров до 927. Будет обеспечено повышение скоростей пассажирским поездам на 432 километрах, грузовым – на 240.
На обновляющихся участках магистрали пассажирские и грузовые составы курсируют по специально разработанным графикам, что исключает опоздания или задержки в пути.
На ВСЖД реконструировали 166 км путей
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