В Бурятии стало больше некачественного мяса

За полгода забраковано 15 партий мясной продукции



В ходе контрольно-надзорных мероприятий за полугодие по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям в республике исследовали 271 пробу мясной продукции.



Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы), за полугодие составил 7,8%, что в 1,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Забраковано 15 партий мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям, общим объёмом 61 килограмм.



Также особое внимание уделяется исследованиям на показатели идентификации продукции. Так, за 6 месяцев по физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели идентификации), не соответствующих нормативным требованиям проб не выявлено.



За выявленные нарушения привлечено административной ответственности 13 виновных лиц, общая сумма штрафов составила 149 тысяч рублей.



В случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям, после административных мер информация о наименованиях конкретных производителей и брендов публикуется в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей – zpp.rospotrebnadzor.ru



Ситуация по обеспечению качества и безопасности мяса и мясной продукции остаётся на контроле, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

