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Не всё молоко в Бурятии соответствует нормативу

Не всё молоко в Бурятии соответствует нормативу
Экономика,  Фото:pixabay.com
Наложено административных штрафов на 185 тысяч

За 6 месяцев сначала года Управлением Роспотребнадзора по Бурятии а исследовано 515 проб молока и молочной продукции по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям, на соответствие требованиям. Из них 29 проб не соответствовали нормативным требованиям, что не превышает средние показатели последних лет.

- Превышение нормативов по содержанию токсичных элементов, афлатоксинов, пестицидов и радионуклидов не установлено, - сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

По выявленным нарушениям производства, оборота молока и молочной продукции наложено 20 административных штрафов на общую сумму 185 тысяч рублей. Нарушителям внесены представления, выданы предписания об устранении нарушений.

Кроме того, информация о не соответствующей требованиям продукции направлена в территориальные управления Роспотребнадзора по месту производства для принятия мер.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности молочной продукции остаётся на контроле, заключают в Роспотребнадзоре. 
молоко
 
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