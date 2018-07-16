Наложено административных штрафов на 185 тысяч
За 6 месяцев сначала года Управлением Роспотребнадзора по Бурятии а исследовано 515 проб молока и молочной продукции по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям, на соответствие требованиям. Из них 29 проб не соответствовали нормативным требованиям, что не превышает средние показатели последних лет.
- Превышение нормативов по содержанию токсичных элементов, афлатоксинов, пестицидов и радионуклидов не установлено, - сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
По выявленным нарушениям производства, оборота молока и молочной продукции наложено 20 административных штрафов на общую сумму 185 тысяч рублей. Нарушителям внесены представления, выданы предписания об устранении нарушений.
Кроме того, информация о не соответствующей требованиям продукции направлена в территориальные управления Роспотребнадзора по месту производства для принятия мер.
Ситуация по обеспечению качества и безопасности молочной продукции остаётся на контроле, заключают в Роспотребнадзоре.
Не всё молоко в Бурятии соответствует нормативу
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