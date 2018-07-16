Авиакомпания «Ангара» продолжит летать на север Бурятии

Авиакомпания «Ангара» продолжит выполнять полёты в Нижнеангарск и Таксимо



Правительство Бурятии подтвердило субсидирование авиарейсов из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо до конца 2018 года. Полёты продолжатся по субсидируемым тарифам, сообщили в авиакомпании «Ангара».



Продажа авиабилетов по направлениям Улан-Удэ – Таксимо и Улан-Удэ – Нижнеангарск на сентябрь открыта. В ближайшее время начнётся продажа на октябрь, ноябрь и декабрь.



- Авиакомпания «Ангара» выполняет субсидируемые рейсы в Нижнеангарск и Таксимо с 2017 года. Эти маршруты пользуются большой популярностью у пассажиров. Северный Байкал круглый год привлекает туристов со всего мира. Для местных жителей авиарейсы – способ быстро добраться до Улан-Удэ. Благодаря решению, принятому правительством Бурятии, пассажиры смогут совершать перелёты по этим направлениям по доступным ценам, - прокомментировал руководитель отдела по взаимодействию с госструктурами авиакомпании «Ангара» Александр Кайгородов.



