Авиакомпания «Ангара» продолжит выполнять полёты в Нижнеангарск и Таксимо
Правительство Бурятии подтвердило субсидирование авиарейсов из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо до конца 2018 года. Полёты продолжатся по субсидируемым тарифам, сообщили в авиакомпании «Ангара».
Продажа авиабилетов по направлениям Улан-Удэ – Таксимо и Улан-Удэ – Нижнеангарск на сентябрь открыта. В ближайшее время начнётся продажа на октябрь, ноябрь и декабрь.
- Авиакомпания «Ангара» выполняет субсидируемые рейсы в Нижнеангарск и Таксимо с 2017 года. Эти маршруты пользуются большой популярностью у пассажиров. Северный Байкал круглый год привлекает туристов со всего мира. Для местных жителей авиарейсы – способ быстро добраться до Улан-Удэ. Благодаря решению, принятому правительством Бурятии, пассажиры смогут совершать перелёты по этим направлениям по доступным ценам, - прокомментировал руководитель отдела по взаимодействию с госструктурами авиакомпании «Ангара» Александр Кайгородов.
Авиакомпания «Ангара» продолжит летать на север Бурятии
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