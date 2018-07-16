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В Бурятии работала Ассоциация кластеров и технопарков

В Бурятии работала Ассоциация кластеров и технопарков
Экономика,  Фото:минпромторг РБ
В Улан-Удэ прошла посвящённая промышленным кластерам стратегическая сессия, организованная Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков

В сессии приняли участие более 40 предприятий республики в области лёгкой промышленности, лесопереработки и строительных материалов, а также образовательные и научные учреждения, сообщает пресс-служба минпромторга Бурятии.

На сегодняшний день в реестре министерства промышленности РФ зарегистрирован 31 кластер, ещё порядка 20 промышленных кластеров проверяют на соответствие необходимым требованиям. Среди регионов на первом месте по количеству кластеров находится Татарстан, где создано восемь промышленных кластеров и технопарков, на втором месте - Московская область и Ставропольский край. Бурятия занимает твёрдую позицию в середине списка.

- Прежде всего, нам хочется, чтобы наш бизнес более внимательно отнесся к формату кластера, как к инструменту. Для этого сегодня будет разъяснена всякая операционная цепочка создания и работы кластера. Наши бизнесмены будут пользоваться этим эффективным инструментом в других отраслях. Мы одними из первых вошли в реестр кластеров. Татарстан, так же, как и мы вошёл туда с одним кластером, но бизнес там более активный, поэтому у них уже восемь кластеров, у нас же до сих пор один. Поэтому мы приглашаем в республику спикеров, которые разъяснят пользу кластеров, - отметил министр промышленности и торговли Бурятии Алексей Мишенин.

Первый промышленный кластер в Бурятии появился в 2016 году. В состав кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения вошли ведущие предприятия в сфере авиастроения, приборостроения, производства металлических изделий и других отраслей промышленности. Якорным предприятием кластера стал Улан-Удэнский авиационный завод.

Первоначальной кластерной инициативой стал проект по освоению производства элементов топливной системы для гражданского авиастроения, который уже в прошлом году получил государственную поддержку. В настоящее время члены кластера готовят новый совместный проект по производству легкого многоцелевого вертолета.

По словам директора Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрея Шпиленко, одним из успешных проектов, доказывающих эффективность кластера, является проект по созданию топливных систем на общую сумму 187 миллионов рублей, из которых 68 миллионов рублей получено региональным бизнесом на реализацию данного проекта.

Справка:

Ассоциация кластеров и технопарков – ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая организации технологической и промышленной инфраструктуры.

Ассоциация образована в 2011 году и объединяет более 70 организаций из 33 регионов Российской Федерации, в том числе управляющие компании технопарков, нанотехнологических центров и особых экономических зон, центры кластерного развития, специализированные организации промышленных кластеров, корпорации развития регионов и другие организации.

Ассоциация представляет интересы свыше 2500 организаций - резидентов технопарков и участников кластеров, на предприятиях которых работает свыше 110 тыс. человек, а совокупный объем выпускаемой продукции составляет свыше 450 млрд. рублей (0,5% ВВП России).


кластер технопарк
 
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