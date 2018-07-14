В Турке построят индийский оздоровительный комплекс









Для начала индийская компания намерена построить комплекс минимум на 120 мест. Научную поддержку центра обеспечит другой проект инвестора - кафедра Аюрведы, которую откроют в одном из вузов Улан-Удэ.



«Сторк Интернэшнл ГмбХ» интересует и создание совместного с Улан-Удэнским авиационным заводом предприятия по производству запчастей для вертолётов.



- Для нас оно очень актуально: в Индии эксплуатируется 300 ваших вертолётов. И запчасти продают семь компаний, которые не имеют никакого отношения к вашему предприятию, - объяснил Джугендра Сингх Рагхав.



Компания готова инвестировать в новое предприятие и уже ищет площадку для его размещения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.





Также индийскую сторону интересуют разведка и добыча углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых в Бурятии.



Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить рост производства в смежных отраслях экономики, а также обеспечит дополнительный приток в республику туристов.

Также индийскую сторону интересуют разведка и добыча углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых в Бурятии.Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить рост производства в смежных отраслях экономики, а также обеспечит дополнительный приток в республику туристов. Для начала индийская компания намерена построить комплекс минимум на 120 мест. Научную поддержку центра обеспечит другой проект инвестора - кафедра Аюрведы, которую откроют в одном из вузов Улан-Удэ.«Сторк Интернэшнл ГмбХ» интересует и создание совместного с Улан-Удэнским авиационным заводом предприятия по производству запчастей для вертолётов.- Для нас оно очень актуально: в Индии эксплуатируется 300 ваших вертолётов. И запчасти продают семь компаний, которые не имеют никакого отношения к вашему предприятию, - объяснил Джугендра Сингх Рагхав.Компания готова инвестировать в новое предприятие и уже ищет площадку для его размещения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

13 июля правительство республики в лице главы Бурятии Алексея Цыденова и компания «Сторк Интернэшнл ГмбХ» (STORK International GmbH) в лице генерального директора Джугендра Сингх Рагхав подписали соглашение о намерениях реализации шести инвестиционных проектов на территории республики.Индийская сторона планирует создать в Бурятии компанию по переработке и выращиванию лекарственных растений, центр аюрведической медицины и построить оздоровительный туристический комплекс в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».- Мы посмотрели сегодня место, где уже можно развивать лечебный центр. Два участка в Турке. Нам понравилось место, мы готовы его освоить, если оно свободно, - сообщил господин Сингх Рагхав.