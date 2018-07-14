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В Турке построят индийский оздоровительный комплекс

В Турке построят индийский оздоровительный комплекс
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Индийская компания намерена реализовать в Бурятии шесть инвестиционных проектов

13 июля правительство республики в лице главы Бурятии Алексея Цыденова и компания «Сторк Интернэшнл ГмбХ» (STORK International GmbH) в лице генерального директора Джугендра Сингх Рагхав подписали соглашение о намерениях реализации шести инвестиционных проектов на территории республики.

Индийская сторона планирует создать в Бурятии компанию по переработке и выращиванию лекарственных растений, центр аюрведической медицины и построить оздоровительный туристический комплекс в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».

- Мы посмотрели сегодня место, где уже можно развивать лечебный центр. Два участка в Турке. Нам понравилось место, мы готовы его освоить, если оно свободно, - сообщил господин Сингх Рагхав. 

 

Для начала индийская компания намерена построить комплекс минимум на 120 мест. Научную поддержку центра обеспечит другой проект инвестора - кафедра Аюрведы, которую откроют в одном из вузов Улан-Удэ.

«Сторк Интернэшнл ГмбХ» интересует и создание совместного с Улан-Удэнским авиационным заводом предприятия по производству запчастей для вертолётов.

- Для нас оно очень актуально: в Индии эксплуатируется 300 ваших вертолётов. И запчасти продают семь компаний, которые не имеют никакого отношения к вашему предприятию, - объяснил Джугендра Сингх Рагхав.

Компания готова инвестировать в новое предприятие и уже ищет площадку для его размещения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Также индийскую сторону интересуют разведка и добыча углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых в Бурятии.

Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить рост производства в смежных отраслях экономики, а также обеспечит дополнительный приток в республику туристов.
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