На модернизацию ЖКХ Иркутской области выделили 153 млн

Программу модернизации запустят в 89 муниципалитетах



Правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Иркутской области на предоставление финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры за счёт средств фонда. На подготовку проектов модернизации выделено 152,9 млн рублей. Средства уже поступили в Иркутскую область.



В этом году программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуется в 89 муниципалитетах Приангарья. На эти цели будет затрачено 991 миллион рублей (областной бюджет 945,6 миллиона рублей, местные бюджеты – 45,4 миллиона рублей). В сумме это больше, чем в 2017 году, на 138 миллионов рублей.



В текущем году в регионе продолжится выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. На эти цели планируется потратить около 2 миллиардов рублей. Большая часть средств выделяется из федерального бюджета по программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» – 1 миллиард 29 миллионов рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 625,7 миллиона рублей, в местных бюджетах – 134,3 миллиона рублей. В 2018 году будет оказано содействие 15 муниципальным образованиям региона.



Также вопросы водоснабжения сельских населённых пунктов поможет решить подпрограмма устойчивого развития сельских территорий (108,7 миллиона рублей).



Начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков сообщил, что в муниципалитетах области в полном объёме утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Были разработаны нормативно-правовые акты о порядке отбора потенциальных проектов модернизации и теперь министерство готово осуществить отбор проектов. По предварительным данным уже поступило около 20 заявок из районов области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

