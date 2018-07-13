Улан-удэнцы столкнулись с повышением тарифов преждевременно

«Уже не знаем, куда обращаться», - возмущаются улан-удэнцы ситуацией с оплатой за «коммуналку»
Улан-удэнцы продолжают жаловаться на то, что их обязывают оплатить коммунальные услуги за июнь по новым тарифам, которые выросли только с 1 июля. Возмущённым гражданам приходится обегать по несколько адресов, чтобы хоть как-то разобраться в ситуации.
Так, жительница дома по улице Жердева 35 к пожаловалась, что не может оплатить услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения потому, что мобильное приложение уже считает платёж по новым тарифам.
- Я сейчас в «ТГК», в юридической службе и меня отправили на сверку. Я плачу по «Сбербанк онлайн» и в квитанции уже сформирован расчёт по новому тарифу, хотя он введён с 1 июля – я же плачу за июнь. И оплатить я не могу, потому что меня дальше не пускает программа. Она требует, чтобы я рассчитала правильно и пишет измените сумму платежа, - рассказала «Байкал-Daily» Любовь Литвинова.
Проблема возникает из года в год после повышения тарифов. Кроме того, женщине уже поступают звонки и смс о наличии задолженности.
- Ситуация повторяется, в прошлый раз, когда повысили тарифы было точно также. Но тогда всё объяснили тем, что у них системный работник, занимающийся программами сформировал её, но отключил раньше. Вот мотаюсь по «ТГК». Они мне звонят по телефону о задолженности и смс шлют. Как происходит смена тарифа, так и начинается «ловля рыбы в мутной воде». Я вчера была в Роспотребнадзоре и мне рекомендовали обратиться в жилищную инспекцию, но однажды я им написала письмо, они год на него не отвечали. Я уже не знаю куда буду обращаться, наверное, в прокуратуру или в жилищную инспекцию поеду. Так же невозможно, - добавила Любовь Литвинова.
В прокуратуре пояснили, что разбираться в каждом случае нужно индивидуально. А без обращения граждан сделать это невозможно.
- Необходимо конкретное разбирательство. Нужно провести проверку прежде чем дать какое-либо заключение о том, какая сторона права, - пояснили «Байкал-Daily» в прокуратуре Бурятии.
Также в случае спорных ситуаций жители могут обратиться в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора. Об этом недавно заявил её руководитель Николай Павлюк.
- Если возникают проблемы, житель всегда может обратиться в нашу службу, мы рассмотрим вопрос. Если увидим нарушения закона, будет проведена проверка и приняты меры административного воздействия, - сказал он.
Это уже не первый случай, когда жителей заставляют платить за июнь по июльским тарифам. Население направляет жалобы в аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.
Как сообщал «Байкал-Daily», рост тарифов с 1 июля произошёл на тепло, холодную и горячую воду. Подробнее – по ссылке
Улан-удэнцы столкнулись с повышением тарифов преждевременно
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