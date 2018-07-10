Улан-удэнцев заставляют платить за июнь по июльским тарифам

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«Внешне люди холодные, но внутри добрые»: Китаянка рассказала о Байкале Общество, Китайская газета «Гуандун синькуай» подготовила публикацию о том, где можно отдохнуть в России, за исключением городов-мест проведения чемпионата мира по футболу