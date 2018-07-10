Люди начали жаловаться уполномоченному по правам человека
В аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой стали поступать жалобы от жителей Улан-Удэ, связанные с оплатой за коммунальные услуги по повышенным с 1 июля тарифам.
Так, жительница дома 19а по ул.Лощенкова сообщила, что за услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения за июнь ей было предложено оплатить по новым, «июльским» тарифам:
- Я обратилась за консультацией в ЕИРЦ, где ранее я всегда оплачивала за коммунальные услуги. Мне ответили, что у них новая программа, которая автоматически делает расчёты по новым тарифам. Вне зависимости от того, за какой месяц оплачиваешь! Но ведь повышение произошло 1 июля, стало быть, по повышенным тарифам мы должны платить за июль, но никак не за предыдущие месяцы. Считаю такое взымание оплаты незаконным. Поэтому и обратилась с жалобой к Юлии Жамбаловой, - отмечает заявительница.
По словам уполномоченного по правам человека, по данной и аналогичным жалобам будут направлены запросы в прокуратуру Бурятии и республиканскую жилищную инспекцию просьбой провести проверку.
- О подобных случаях граждане могут сообщать в аппарат уполномоченного по тел. 21-46-45, а также на «горячую линию» Республиканской Государственной жилищной инспекции по тел.46 -07-86, - сказала Юлия Жамбалова.
Как сообщал «Байкал-Daily», рост тарифов с 1 июля произошёл на тепло, холодную и горячую воду. Подробнее – по ссылке.
Улан-удэнцев заставляют платить за июнь по июльским тарифам
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