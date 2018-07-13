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Улан-Удэнский авиазавод может выпустить 500 самолётов «Байкал» до 2031 года

Улан-Удэнский авиазавод может выпустить 500 самолётов «Байкал» до 2031 года
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров

«Вертолёты России» могут выпустить 500 экземпляров нового легкомоторного самолета "Байкал» до 2031 года, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом передаёт ТАСС.

- АО «Вертолёты России» предварительно оценивают объёмы производства и продаж самолётов «Байкал» в количестве 500 единиц до 2031 года, - сказал Мантуров. - Государственная поддержка проекту будет оказана в форме субсидирования части затрат на сертификацию.

Сейчас подготовка к производству самолёта ведётся только на Улан-Удэнском авиационном заводе, и альтернативные площадки производства пока не рассматриваются, добавил он.

Справка:

ТВС-2ДТС, разработки ФГУП Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина (Новосибирск), станет заменой самолётам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше). Воздушное судно планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдалённых населённых пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.
Недавно самолёту было присвоено название «Байкал».

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано пятистороннее соглашение между Минтрансом России, Минпромторгом России, правительством Бурятии, правительством Якутии и АО «Вертолёты России». Документ предусматривает организацию серийного производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС на У-УАЗ. Эксплуатантом выступит новая якутская авиакомпания «Полярные авиалинии»: в начале апреля Улан-Удэнский авиазавод и «Полярные авиалинии» подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов ТВС-2-ДТС.

Ранее директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук сообщал, что стоимость нового воздушного судна составит от 150 млн до 180 млн рублей.



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