Каждый третий учитель в России не знает, как рассчитывается его зарплата, начисляются ли стимулирующие и компенсационные выплаты
Это следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта, в ходе которого в мае эксперты опросили более 3000 учителей школ в 82 регионах, сообщают «Ведомости».
- Темпы роста зарплаты остаются незначительными и не позволяют достичь уровня, о котором заявляет Росстат», – сделали вывод в ОНФ. К примеру, в Мурманской области, по данным опроса, учителя зарабатывают в среднем 36 382 руб., а по официальной статистике – 50 560 руб.
Член центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина считает нужным отказаться от непрозрачной системы расчёта зарплаты, практики разделения на базовую и стимулирующую часть и вернуться к гарантированному окладу за одну ставку учителя. Она также отмечает, что стимулирующие выплаты, по мнению многих учителей, начисляются несправедливо и непрозрачно, а их сумма от месяца к месяцу может отличаться в несколько раз.
Каждый третий учитель не знает, из чего складывается его зарплата
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