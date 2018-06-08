Корейцы планируют построить туркомплекс на Байкале в Бурятии

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Президент корейской компании обещал приложить все усилия для процветания Бурятия



Корейская компания «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд» Энерджи намерена построить курортный комплекс на берегу Байкала в Прибайкальском районе. Соглашение с президентом корейской компании 7 июня подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства республики.



- Хочется, чтобы данный проект стал выгодным как для вас, так и Бурятии. Чтобы вы стали хорошим примером для корейских компаний и показали, что с Бурятией работать приятно и выгодно, - сказал Алексей Цыденов.



В свою очередь, господин Ву Таеквонг отметил, что его компания заинтересована в создании благоприятных условий для социально-экономического развития региона.



- До сих пор наша компания вкладывалась в развитие экономики Монголии, но теперь намерена приложить все усилия для того, чтобы ваш регион процветал. В ближайшие дни мы осмотрим выбранный участок на Байкале, после чего в конце месяца уже намерены приступить к реализации инвестиционного проекта, - сказал господин Ву Таеквонг.



Инвестиционный проект планируется реализовать в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе.



Предполагаемый объём инвестиций со стороны корейской компании, а также конкретные условия реализации проекта станут известны после подписания отдельного инвестиционного соглашения между сторонами. Кроме того, инвестор берёт на себя обязательства по выполнению плана мероприятий социальной направленности в Прибайкальском районе, а также созданию условий для взаимного сотрудничества и реализации иных инвестиционных проектов в республике.



