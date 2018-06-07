В Улан-Удэ завершился форум «Байкальское гостеприимство»

В этом году форум проходил с второго по шестое июня. Эксперты я приехали в Бурятию для выработки общих решений по развитию и совершенствованию гостиничной инфраструктуры
Руководители крупнейших гостиничных сетей поделились опытом работы, рассказали о международных трендах в сфере гостеприимства.
Модератором одной из самых актуальных дискуссий о том, как «зажигаются звезды», о существующих стандартах классификации коллективных средств размещения выступила генеральный директор ООО «Центр классификации», член Совета по классификации минкультуры России,Лилия Биткулова (г. Санкт-Петербург). Вице-президент Российской гостиничной ассоциации, руководитель Межрегионального центра по классификации гостиниц, член Совета по классификации и комиссии по апелляциям минкультуры России, В. Ефимов стал вторым модератором площадки.
На бизнес-сессии «Мировой и региональный опыт развития гостиничного бизнеса» основным спикером выступила руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма, партнер компании «Cushman & Wakefield» Марина Смирнова, которая рассказала об основных мировых трендах, о изменениях типов и видов отелей, категорий номеров. О том, что постоянно развивается отрасль. Создаются бутик-отели, лодж-отели, отели в необычных местах и необычной формы. В конкурентной борьбе отели создают новый продукт, применяют креативность при разработке концепций.
Кроме того, эксперт рассказала об основных направлениях эволюции стандартов ведущих международных брендов и влияние этих изменений на финансовые результаты девелопмента. Марина Смирнова подняла актуальные для отельеров вопросы, касающиеся экономического эффекта от стандартизации в строительстве гостиниц, дизайн и вопросы безопасности гостиниц, а также описала российскую практику разработки бренда и внедрения стандартов бренда на сеть отелей.
Участники бизнес-сессии «Управление отелем: практический опыт лучших управляющих» обсудили вопросы по трем ключевым блокам: отели с выраженной сезонностью в загрузке, приемы эффективной организации деятельности отеля в условиях выраженной сезонности загрузки, формирование кадрового резерва в межсезонье, примеры повышения эффективности работы сезонного персонала, деятельность малых отелей.
Тема бизнес-сессии «Управление продажами: Маркетинг и реклама на рынке гостиничных услуг» включила обсуждение вопросов нивелирования сезонности, организации совместной работы отельеров и туристско-информационных центров. Брендинг территорий и гостиничных объектов стал отдельной темой, заслуживающей внимания, так как имеет большое значение.
Бизнес-сессия «Где брать персонал и топ-менеджеров российским отелям? Как построить оптимальную систему найма персонала» затронула самые насущные вопросы и проблемы гостеприимства, так как персонал в сфере гостеприимства зачастую активно задействован лишь в периоды высокого спроса, что значительно сказывается на его качестве. Эксперты рассказали участникам на примере своих корпораций как грамотно формировать оргструктуру и организовать правильную подчиненность в отеле.
Отдельной и очень популярной площадкой стала бизнес-сессия «Развитие сельского туризма». Эксперты Павел Астахов (Ассоциация содействия развитию агротуризма «АгроТуризм») и Валерия Клицунова (Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне») поделились практическим опытом развития сельского туризма и предложили участникам разные варианты по формированию турпродукта в сельском туризме. Валерия Клицунова рассказала об опыте проведения ягодных туров, туров с мастер-классами по сыроварению и отметила, что турист сейчас стал избирательным и выбирает только самое интересное, а потому нужно придумывать необычные программы.
Деловым итогом форума стало подписание соглашения о между общественной организацией «Центр компетенций по развитию сельского туризма в Бурятии, который представляет Светлана Цыбикдоржиева и Ассоциацией содействия развитию агротуризма «АгроТуризм Ассоциация» во главе с Тарасом Астаховым.
Деловая программа форума завершилась вручением благодарственных писем и почетных грамот.
Каждый участник форума получил сертификат участника. Всего в форуме приняли участие около 100 представителей сферы гостеприимства – руководители отелей и гостевых домов, образовательных учреждений, а также туроператоры и гиды-экскурсоводы, представители муниципальных образований, сообщает пресс-служба минтуризма.
В Улан-Удэ завершился форум «Байкальское гостеприимство»
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В этом году форум проходил с второго по шестое июня. Эксперты я приехали в Бурятию для выработки общих решений по развитию и совершенствованию гостиничной инфраструктуры
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