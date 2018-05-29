УУАЗ поручат производство нового вертолёта VRT500



В этом году Helirussia объединила почти 250 компаний, в том числе 49 иностранных. Вот, например, англо-итальянский Leonardo, рядом красавец с Урала, по соседству лёгкий citicopter, сообщает АТВ.



Внимание экспертов рынка было приковано и к винтокрылым машинам Улан-Удэнского авиационного завода, в том числе к вооруженному «до зубов» военно-транспортному вертолёту класса Ми. Противотанковые ракеты, пулемёты и даже авиационная бомба. Машину создавали для выполнения узконаправленных спецопераций.



Дмитрий Булыгин, заместитель главного инженера АО «Улан-Удэнского авиационного завода»: «В основном это всё сделано с учетом применения вертолётов АМТШ и АМТШ нашего изготовления в Сирии, это пожелания, как лётного состава, так и технического который производит обслуживание вертолетов, и в большей мере это как раз пожелания сил специальных операций».



Первую облегчённую версию этого вертолёта можно будет увидеть через 3 года. А вот рядом стоящий МИ - 171А2 уже вышел в серийное производство, и вызвал не меньший ажиотаж. Благодаря модификации машину можно использовать и днем и ночью, в условиях высокогорья и высокой влажности, при температуре от – 50 до + 50-ти. Он быстрее своего предшественника на 10% и более вместителен.



Андрей Самохвалов, ведущий инженер АО «Улан-Удэнский авиационный завод»: «Это пилотажный кадр вертолёта называется он отображает все необходимые приборы, отвечающие за пилотирование Указатель скорости, авиагоризонта который говорит нам о пространственном положении вертолёта, скороподъёмность, говорящая о снижении вертолёта или подъеме на высоту».





Леонид Белых, управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод»: «Испытания все закончены, получены сертификаты и теперь как говорится вперёд, интерес есть, будущее у вертолёта есть, как бы на базе вертолета будет планироваться модификации для работы нефтяникам, газовикам и другим многим многим покупателям».



О том, что будущее у машины есть, подтвердил и генеральный директор авиакомпании «Ютейр». Ему торжественно вручили ключи от первого серийного МИ-171А2. Передача второго вертолёта пройдёт чуть позже.



Андрей Мартиросов, генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: «Проект будет успешным. Мы абсолютно в этом уверены и благодарны в первую очередь конечно серийному заводу улан-удэнскому, и спасибо Бурятии - это наши надёжные партнёры».



Меж тем, в парке компании уже более ста вертолётов производства Улан-Удэнского авиационного завода.



Дмитрий Стрельцов, летный директор АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»: «Для нас это почётно - принять такую красавицу в эксплуатацию, надеемся, что в грязь лицом не ударим».



Ещё одним ярким событием Helirussia стала презентация лёгкого многоцелевого вертолёта VRT500. Он полностью спроектирован российскими конструкторами, и благодаря самой объёмной в своём классе грузопассажирской кабиной общей и маневренностью может стать серьёзным конкурентом на рынке малых летательных аппаратов.





Александр Охонько, генеральный директор «ВР-ТЕХНОЛОГИИ»: «Уникальная особенность кабина в таком классе вертолётов, такой кабины ещё нет, кабина имеет огромный багажный отсек - это решение, которое сегодня не существует ещё в этом классе, ну и комфорт который мы создаём».



Первый полёт первого опытного образца VRT500 запланирован на конец следующего года, получение сертификата - на конец 2021-го, а начало серийных поставок ожидается в 22-23 годах.



Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолеты России»: «В итоге на втором этапе планируем локализацию производства вертолёта на улан-удэнском авиационном заводе, такие планы есть».



Тем временем МИ-171А2 покоряет зарубежные рынки. Сейчас идёт сертификация вертолёта в Индии, в ближайших планах - Китай и Латинская Америка.



Полноразмерный макет этой винтокрылой машины «Вертолёты России» продемонстрировали на одной из крупнейших международных выставок вертолетостроения - Нelirussia-2018. Там же в торжественной обстановке компания Utair получила символичные ключи от первого серийного вертолёта Ми-171А2, также выпущенным нашим авиазаводом.