Алексей Цыденов назвал цену трудоустройства людей после запрета на лов омуля

По данным властей региона, потеряют работу более 100 человек



Трудоустройство жителей Бурятии, которые потеряют работу из-за введения запрета на вылов байкальского омуля, обойдётся в 11 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов, передаёт ТАСС.



Численность омуля в Байкале снижается: в 2008 году совокупная масса рыбы этого вида, по оценкам учёных, впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, к 2016 году показатель достиг отметки в 12,6 тыс. тонн. В связи с этим Минсельхоз с 1 октября 2017 года ввёл запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля.



- У нас людей, которые официально заняты в этой сфере и теряют работу в связи с запретом на вылов омуля, всего 104 человека. Мы посчитали мероприятия [по их трудоустройству], цена вопроса - порядка 11 млн рублей, - сказал Цыденов.



По его словам, власти региона обратились в федеральный центр с просьбой выделить соответствующую сумму.



- Но если даже деньги не поступят, мы вопрос в пределах этой суммы будем решать своими силами, - отметил глава Бурятии.



Ранее руководитель Республиканского агентства занятости Юрий Башкирцев сообщал, что сокращения коснутся трёх рыбодобывающих предприятий в Кабанском и Северо-Байкальском районах, и начнутся они не раньше апреля. Пока массовых сокращений нет: рыбаки занимаются подледным ловом, а рыбообработчики - переработкой омуля, пойманного прошлым летом.



Для помощи в трудоустройстве рыбаков разработан план мероприятий, он предполагает профессиональное переобучение, помощь в организации собственного дела, а также перепрофилирование предприятий.







