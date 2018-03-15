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Алексей Цыденов назвал цену трудоустройства людей после запрета на лов омуля

Алексей Цыденов назвал цену трудоустройства людей после запрета на лов омуля
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным властей региона, потеряют работу более 100 человек

Трудоустройство жителей Бурятии, которые потеряют работу из-за введения запрета на вылов байкальского омуля, обойдётся в 11 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов, передаёт ТАСС.

Численность омуля в Байкале снижается: в 2008 году совокупная масса рыбы этого вида, по оценкам учёных, впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, к 2016 году показатель достиг отметки в 12,6 тыс. тонн. В связи с этим Минсельхоз с 1 октября 2017 года ввёл запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля.

- У нас людей, которые официально заняты в этой сфере и теряют работу в связи с запретом на вылов омуля, всего 104 человека. Мы посчитали мероприятия [по их трудоустройству], цена вопроса - порядка 11 млн рублей, - сказал Цыденов.

По его словам, власти региона обратились в федеральный центр с просьбой выделить соответствующую сумму.

- Но если даже деньги не поступят, мы вопрос в пределах этой суммы будем решать своими силами, - отметил глава Бурятии.

Ранее руководитель Республиканского агентства занятости Юрий Башкирцев сообщал, что сокращения коснутся трёх рыбодобывающих предприятий в Кабанском и Северо-Байкальском районах, и начнутся они не раньше апреля. Пока массовых сокращений нет: рыбаки занимаются подледным ловом, а рыбообработчики - переработкой омуля, пойманного прошлым летом.

Для помощи в трудоустройстве рыбаков разработан план мероприятий, он предполагает профессиональное переобучение, помощь в организации собственного дела, а также перепрофилирование предприятий.



Алексей Цыденов омуль
 
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