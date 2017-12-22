В Бурятии отремонтируют дамбу через реку Ока

В Окинском районе проведут капитальный ремонт дорог в селе Орлик и капитальный ремонт защитной дамбы река Ока



Об этом сообщил глава района Матвей Мадасов по итогам рабочей поездки в столицу Бурятии. Он рассказал о состоявшихся совещаниях в Министерствах по развитию транспорта и природных ресурсов. На них были рассмотрены важные для района проекты. Это капитальный ремонт дорог с. Орлик и капитальный ремонт защитной дамбы р. Ока, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.



- После положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации данных объектов, начнется процедура торгов. Наши службы должны быть готовы к этому, – поручил Матвей Мадасов.



Кроме того, региональным управлением автомобильных дорог объявлен аукцион на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги Монды-Орлик на км 146+900 - км 153+300. На эти цели из бюджета региона запланированы почти 260 миллионов рублей.



- Работы по реконструкции дороги в местности Улан-Нуга запланированы на зимнее время, поскольку в летнее время нет возможности провести объездную дорогу. Она будет проходить через реку по льду, – отметил Матвей Мадасов. – По проекту запланированы взрывные работы для расширения проезжей части.

