«Эконом вызывали?»: На севере Бурятии за поездки в такси просят по 14 с лишним тысяч

Впрочем, судя по комментариям, водители подолгу не берут заявки даже без детей. «Утром не могла вызвать такси до площади Советов – даже за 700 рублей не дождалась. Реально невозможно никуда уехать», – поделилась ещё одна подписчица. Шофёры откликаются, только когда пассажиры сами в несколько раз увеличивают через приложения стоимость поездок – тогда есть хоть какие-то шансы, что заветный автомобиль приедет быстрее.





- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорится в посте, размещённом в группе.