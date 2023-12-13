13 декабря

12 декабря

Популярное

«Эконом вызывали?»: На севере Бурятии за поездки в такси просят по 14 с лишним тысяч

«Эконом вызывали?»: На севере Бурятии за поездки в такси просят по 14 с лишним тысяч
Общество, 
Цены на них уже превзошли московские

В паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» разместили скриншот, который сделали местные жители. Кто-то из них решил воспользоваться такси, чтобы уехать с одной улицы на другую. За это попросили 14 300 рублей. «Эконом вызывали?», – говорится в публикации.



Ценник в 14 с лишним тысяч за поездку по городу шокировал участников группы. Впрочем, не исключено, что в приложении службы заказа произошёл какой-то сбой и к сумме добавилась пара лишних нолей. Если же это не ошибка, цены на такси на севере республики даже превзошли московские.

«А что вы хотели? Морозы, бизнес», «Это где можно так заказать – дёшево и сердито?», – пишут северобайкальцы. Недавно запросы таксистов озадачили и жителей бурятской столицы. Взвинтили стоимость поездок с наступлением аномальных морозов. В холода услуги водителей машин с «шашечками» становятся для улан-удэнцев настоящей роскошью.

Участник паблика «Аноним 03» во «ВКонтакте», пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что один из агрегаторов такси за поездку по детскому тарифу – то есть с ребёнком – выставил восемь сотен.

- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорится в посте, размещённом в группе.

Впрочем, судя по комментариям, водители подолгу не берут заявки даже без детей. «Утром не могла вызвать такси до площади Советов – даже за 700 рублей не дождалась. Реально невозможно никуда уехать», – поделилась ещё одна подписчица. Шофёры откликаются, только когда пассажиры сами в несколько раз увеличивают через приложения стоимость поездок – тогда есть хоть какие-то шансы, что заветный автомобиль приедет быстрее.  

такси соцсети деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии изменились условия начисления единого пособия
В Бурятии изменились условия начисления единого пособия
Общество, 13.12.2023
Основания для его выплаты скорректировали
В Улан-Удэ щенков выбросили из дома в лютые морозы
В Улан-Удэ щенков выбросили из дома в лютые морозы
Общество, 13.12.2023
Теперь волонтёры ищут для них кров
Улан-удэнцев просят снизить нагрузку на электросети
Улан-удэнцев просят снизить нагрузку на электросети
Общество, 13.12.2023
«Наши сети оказались не готовы к массовому переходу на электрокотлы», - заявили в администрации города
В улан-удэнской колонии прошёл футбольный турнир
В улан-удэнской колонии прошёл футбольный турнир
Общество, 13.12.2023
Команды сыграли два тайма по 20 минут
Ещё в одном селе Бурятии погасли фонари
Ещё в одном селе Бурятии погасли фонари
Общество, 13.12.2023
Школьники вынуждены брести домой впотьмах
В центре Улан-Удэ появились скамейки за восемь миллионов рублей
В центре Улан-Удэ появились скамейки за восемь миллионов рублей
Общество, 13.12.2023
Их установили на Арбате и у площади Советов
Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала
Общество, 13.12.2023
Мужчину оштрафовали на 2 тысячи и заставили его покинуть Россию
В Улан-Удэ решат проблему грунтовых вод
В Улан-Удэ решат проблему грунтовых вод
Общество, 13.12.2023
Новый микрорайон в центре города построят по современным технологиям
Партию смарт-часов задержали таможенники в Забайкалье
Партию смарт-часов задержали таможенники в Забайкалье
Общество, 13.12.2023
Смарт-часы изъяли и направили на экспертизу
В Бурятии сельчане боятся покалечиться на опасном мосту
В Бурятии сельчане боятся покалечиться на опасном мосту
Общество, 13.12.2023
Они заявили, что доски на переправе сгнили
В Бурятии похолодало до -57 градусов
В Бурятии похолодало до -57 градусов
Общество, 13.12.2023
Жуткие морозы продолжают захватывать республику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^