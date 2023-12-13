«Эконом вызывали?»: На севере Бурятии за поездки в такси просят по 14 с лишним тысяч

В паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» разместили скриншот, который сделали местные жители. Кто-то из них решил воспользоваться такси, чтобы уехать с одной улицы на другую. За это попросили 14 300 рублей. «Эконом вызывали?», – говорится в публикации.
Ценник в 14 с лишним тысяч за поездку по городу шокировал участников группы. Впрочем, не исключено, что в приложении службы заказа произошёл какой-то сбой и к сумме добавилась пара лишних нолей. Если же это не ошибка, цены на такси на севере республики даже превзошли московские.
Участник паблика «Аноним 03» во «ВКонтакте», пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что один из агрегаторов такси за поездку по детскому тарифу – то есть с ребёнком – выставил восемь сотен.
- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорится в посте, размещённом в группе.
- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорится в посте, размещённом в группе.
Впрочем, судя по комментариям, водители подолгу не берут заявки даже без детей. «Утром не могла вызвать такси до площади Советов – даже за 700 рублей не дождалась. Реально невозможно никуда уехать», – поделилась ещё одна подписчица. Шофёры откликаются, только когда пассажиры сами в несколько раз увеличивают через приложения стоимость поездок – тогда есть хоть какие-то шансы, что заветный автомобиль приедет быстрее.