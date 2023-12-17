«Вози вас тут»: Улан-удэнцы требуют призвать к ответу наглых таксистов

Пассажиров гонят из авто на 30-градусный мороз







Другой агрегатор за поездку по детскому тарифу – то есть с ребёнком – выставил улан-удэнцам восемь сотен. Об этом рассказали в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорилось в посте, размещённом в группе.



Впрочем, судя по другим записям, водители подолгу не берут заявки даже без детей. «Утром не могла вызвать такси до площади Советов – даже за 700 рублей не дождалась. Реально невозможно никуда уехать», – поделилась ещё одна подписчица. Шофёры, по словам горожан, откликаются, только когда они сами в несколько раз увеличивают через мобильные приложения стоимость – тогда есть хоть какие-то шансы, что заветный автомобиль прибудет быстрее.



А недавно в том же сообществе заявили, что с таксистами действительно «нужно что-то делать», к примеру – устраивать им тотальные проверки.



- Пусть их тщательнее проверяют психотерапевты и наркологи перед тем, как дать разрешение на перевозку людей. Недавно тоже вызвала такси. Приехал мужчина лет 55-ти. Едет по своему навигатору, но вдруг захотел свернуть. Понимает, что не туда, – написала другая посетительница паблика. – Возвращаемся, едем дальше по лесу, где нет ни фонарей, ни домов – так называемый сокращённый путь. И водитель повторно сворачивает не там. Советую проехать немного по другому подъёму в гору. Так он заявил, что я над ним издеваюсь – говорит, могла бы и показать дорогу.



А после мужчина и вовсе потребовал от пассажира выйти из авто.



- Сказал: «Иди отсюда, живёте непонятно где и вози вас тут». Лес, темнота, минус 40 градусов. В итоге, не оплатив поездку, скорым ходом добралась до дома, где меня встречали муж и брат. И как быть с такими людьми? – недоумевает наша землячка.



Многие интернет-пользователи её поддержали, заметив, что таксисты обязаны знать город.



- Даже с учётом того, что он расширяется. Девушку до места не довёз. Так за что платить, если она ещё пешком добиралась? Если не знаешь маршруты, нечего работать таксистом, – заявил участник группы.



- Сразу звоните в такси и жалуйтесь. Ещё видит, что женщина, – считает одна из жительниц республики. –Попробовал бы мужчине такое сказать.



Но у водителей нашлись и защитники, заявившие, что это «самая неблагодарная работа» и посоветовавшие остальным не «ныть».



- Нормальные люди становятся нестабильными из-за такой работы. Трудятся за гроши, прозябают в пробках, потому что ответственным плевать на городскую логистику, дорожные сети, развязки. Таксисты вам ничего не должны, – гласит один такой комментарий. – Хаотичная застройка без должной или хотя бы нормальной нумерации. Про дороги можно не говорить. Самый неудобный город для езды и проживания. Если завтра ни один таксист не выйдет на работу, вот тогда будет конец. Поэтому не нойте.

