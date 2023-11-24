В Бурятии оштрафовали директора фирмы-подрядчика за опоздание с ремонтом школы искусств

На целых 398 тысяч рублей

По постановлению прокуратуры Кабанского района гендиректор фирмы-подрядчика привлечён к ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по капитальному ремонту школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокуратура Кабанского района осуществляла надзорное сопровождение капитального ремонта здания Кабанской детской школы искусств. Его проводят по нацпроекту «Культура». Прокурорская проверка установила, что организация-подрядчик не выполнила ремонт вовремя. Работы на 18,5 млн рублей в установленный срок не были завершены. Из-за этого 118 учеников 1 сентября не смогли приступить к занятиям по профилю.

Генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Суд назначил ему штраф в размере 398 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ученики школы искусств уже приступили к занятиям. Подрядчик завершает отделочные работы на улице.