Для Байкала построят круизный лайнер

Корабль будет соответствовать трёхзвёздочному отелю



В Иркутской области корпорация развития региона выдала заём в размере 450 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта по строительству круизного теплохода. Общая стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. Вся эта сумма будет использована для строительства и ввода в эксплуатацию нового судна. Эксплуатироваться оно будет в акватории озера Байкал.



В проектной документации указано, что длина корабля составит 87 метров, ширина – 14,5 метра, это будет самое крупное судно на Байкале. Корабль будет способен преодолеть без дозаправки 1,6 тысячи километров. А его максимальная скорость составит 24 километра в час.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, лайнер будет рассчитан на 200 пассажиров в прогулочном варианте, на 144 пассажира в каютном варианте и 42 члена экипажа. На борту кроме кают будут располагаться ресторан вместимостью сто человек, зоны отдыха, тренажёрный зал, детская комната и медицинский кабинет.



– Запуск инвестпроекта открывает новые перспективы для развития круизного туризма в регионе, – отметила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова. – Появление нового круизного теплохода, который строится специального для байкальской акватории, увеличит интерес туристов к Иркутской области. Лайнер будет соответствовать трёхзвёздочному отелю и станет первым кораблём такого уровня на Байкале. В навигацию лайнер выйдет в 2026 году.



