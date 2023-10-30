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Для Байкала построят круизный лайнер

Для Байкала построят круизный лайнер
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Корабль будет соответствовать трёхзвёздочному отелю

В Иркутской области корпорация развития региона выдала заём в размере 450 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта по строительству круизного теплохода. Общая стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. Вся эта сумма будет использована для строительства и ввода в эксплуатацию нового судна. Эксплуатироваться оно будет в акватории озера Байкал.

В проектной документации указано, что длина корабля составит 87 метров, ширина – 14,5 метра, это будет самое крупное судно на Байкале. Корабль будет способен преодолеть без дозаправки 1,6 тысячи километров. А его максимальная скорость составит 24 километра в час.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, лайнер будет рассчитан на 200 пассажиров в прогулочном варианте, на 144 пассажира в каютном варианте и 42 члена экипажа. На борту кроме кают будут располагаться ресторан вместимостью сто человек, зоны отдыха, тренажёрный зал, детская комната и медицинский кабинет.

– Запуск инвестпроекта открывает новые перспективы для развития круизного туризма в регионе, – отметила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова. – Появление нового круизного теплохода, который строится специального для байкальской акватории, увеличит интерес туристов к Иркутской области. Лайнер будет соответствовать трёхзвёздочному отелю и станет первым кораблём такого уровня на Байкале. В навигацию лайнер выйдет в 2026 году.

Иркутская область Байкал туризм лайнер

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