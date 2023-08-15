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В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за принятого на работу экс-сотрудника минстроя

В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за принятого на работу экс-сотрудника минстроя
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В министерство не направили обязательное уведомление о трудоустройстве

В Улан-Удэ гендиректора общества с ограниченной ответственностью оштрафовали за нарушение при приёме на работу бывшего сотрудника минстроя. Об этом сообщила прокуратура Бурятии.

- Прокуратура Советского района Улан-Удэ в деятельности общества с ограниченной ответственностью выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на работу в организацию принят гражданин, ранее трудившийся в региональном министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Вопреки требованиям федерального закона «О противодействии коррупции», предприятием не направлено уведомление бывшему работодателю о заключении трудового договора с вышеуказанным лицом, - говорится в сообщении.

Директор фирмы привлечён к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
прокуратура

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