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В Иркутске стройфирма задолжала работникам 3,5 млн

В Иркутске стройфирма задолжала работникам 3,5 млн
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работникам строительной компании заработной платы.

По версии следствия, с января по май руководитель строительной компании в Иркутске не выплачивал нескольким сотрудникам заработную плату. Общий долг составил 3,5 млн рублей.

- В настоящее время приняты меры к погашению задолженности. Следователи СК допрашивают работников и руководство организации. Изучается необходимая документация, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

долги по зарплате

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