В Иркутске стройфирма задолжала работникам 3,5 млн

Возбуждено уголовное дело



В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работникам строительной компании заработной платы.



По версии следствия, с января по май руководитель строительной компании в Иркутске не выплачивал нескольким сотрудникам заработную плату. Общий долг составил 3,5 млн рублей.



- В настоящее время приняты меры к погашению задолженности. Следователи СК допрашивают работников и руководство организации. Изучается необходимая документация, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.



