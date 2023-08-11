Возбуждено уголовное дело
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работникам строительной компании заработной платы.
По версии следствия, с января по май руководитель строительной компании в Иркутске не выплачивал нескольким сотрудникам заработную плату. Общий долг составил 3,5 млн рублей.
- В настоящее время приняты меры к погашению задолженности. Следователи СК допрашивают работников и руководство организации. Изучается необходимая документация, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске стройфирма задолжала работникам 3,5 млн
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