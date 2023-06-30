В аэропорт Улан-Удэ возвращается авиакомпания «Россия»

Она начнёт полеты в Красноярск и Хабаровск

«С 17 июля в Улан-Удэ возвращается авиакомпания «Россия»», - сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. По его словам, «Россия» увеличит число рейсов в Красноярск и Хабаровск из столицы Бурятии.

«Ждём открытия продаж!» - обнадёжил Гармаев.

На сайте бронирования авиакомпании «России» на утро 30 июня рейсов в Улан-Удэ не было.

На сайте аэропорта «Байкал» с 17 июля по 28 октября запланированы полёты по направлению Красноярск - Улан-Удэ - Красноярск рейсов FV6741/6742 по понедельникам, пятницам и субботам. Рейсы FV 6743/6744 в и из Хабаровска по этим же дням. Видимо, «Россия» будет выполнять полёты по маршруту Красноярск – Улан-Удэ – Хабаровск и обратно. Прилёт из Красноярска в 9 утра, вылет из Улан-Удэ в Хабаровск в 10:00. Возвращение в Улан-Удэ с Дальнего Востока в 17:35, вылет в Красноярск в 18:35.

Сейчас улететь в Красноярск из Улан-Удэ можно по средам и воскресеньям авиакомпанией «Аврора». Рейсы стартовали, как писал «Байкал-Daily», 18 июня. Они будут выполняться до 27 сентября. Полёты в Хабаровск осуществляет тоже «Аврора» по вторникам и четвергам до 26 сентября.