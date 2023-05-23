S7 Airlines открыла третий ежедневный рейс Улан-Удэ - Москва

С 3 июня запустят и четвёртый

23 мая авиакомпания S7 начала запланированную летнюю программу, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Компания, по его словам, «подключила» третий ежедневный рейс Москва - Улан-Удэ - Москва S73035/3036.

«Сегодня также выполняется рейс SmartAvia, – отметил он. - Таким образом 23 мая вылетает четыре рейса в Москву».

Новый рейс будет выполняться до 25 сентября 2023 года. Вылет из аэропорта Домодедово в 20:30 мск, прилёт в Улан-Удэ в 7:20 по местному времени. Вылет в Москву в 8:30, прибытие – 10:10 мск.

По данным «Байкал-Daily», с 3 июня на маршрут добавится ещё один рейс S7 3037/3038. Он будет выполняться до 3 сентября включительно. Вылет из аэропорта Домодедово в 22:30 мск, прилёт в Улан-Удэ 9:20 по местному времени. Вылет в Москву в 10:30, прибытие – 12:10 мск.

S7 Airlines выполняет полёты из Москвы в Улан-Удэ на самолётах Airbus A320 и Boeing 737.

- У S7 нет «привязанности» типа воздушного судна к номерам рейсов, - объяснил «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев. – Решение они принимают по ситуации.