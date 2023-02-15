Кредиторы замучили улан-удэнку, за месяц позвонив ей 446 раз

Женщина получала до 34 звонков за день



Управление федеральной службы судебных приставов по Бурятии оштрафовало на 100 тысяч рублей кредитную организацию за слишком навязчивые звонки жительнице Улан-Удэ. Женщину, которая имела просроченную задолженность, буквально замучили звонками.



- Выяснилось, что за 28 дней кредиторы позвонили ей 446 раз. В день они совершали от 2 до 34 звонков. Нашими специалистами был составлен протокол об административной ответственности. Кредитная организация была оштрафована на 100 тысяч рублей, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



Неприкосновенность частной жизни защищена на законодательном уровне. Представители кредитных организаций могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц в строго ограниченное время: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные дни и праздники.



В 2022 году УФССП по Бурятии за навязчивые звонки оштрафовало банки на сумму более 2 миллионов рублей.

