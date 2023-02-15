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Кредиторы замучили улан-удэнку, за месяц позвонив ей 446 раз

Кредиторы замучили улан-удэнку, за месяц позвонив ей 446 раз
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Женщина получала до 34 звонков за день

Управление федеральной службы судебных приставов по Бурятии оштрафовало на 100 тысяч рублей кредитную организацию за слишком навязчивые звонки жительнице Улан-Удэ. Женщину, которая имела просроченную задолженность, буквально замучили звонками.

- Выяснилось, что за 28 дней кредиторы позвонили ей 446 раз. В день они совершали от 2 до 34 звонков. Нашими специалистами был составлен протокол об административной ответственности. Кредитная организация была оштрафована на 100 тысяч рублей, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Неприкосновенность частной жизни защищена на законодательном уровне. Представители кредитных организаций могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц в строго ограниченное время: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные дни и праздники.

В 2022 году УФССП по Бурятии за навязчивые звонки оштрафовало банки на сумму более 2 миллионов рублей.
судебные приставы штраф

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