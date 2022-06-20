Число рейсов из Бурятии в Монголию увеличат до четырёх в неделю

Рейс в Улан-Батор пользуется большим спросом
С 30 июня количество авиарейсов по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ - Улан-Батор увеличат до четырёх в неделю. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Мы не зря репостим информацию телеграмм-канала авиакомпани Hunnu air о расписании рейсов из Улан-Батора в Корею, Казахстан, Киргизию. Мы видим, что очень много пассажиров летят в столицу Монголии, чтобы транзитом вылететь по всему миру. Новый аэропорт Улан-Батора «Хушигт» активно развивает свою международную сеть. Все на рейс! – написал в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев.
Рейс в Улан-Батор пользуется большим спросом
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