Число рейсов из Бурятии в Монголию увеличат до четырёх в неделю



С 30 июня количество авиарейсов по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ - Улан-Батор увеличат до четырёх в неделю. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



- Мы не зря репостим информацию телеграмм-канала авиакомпани Hunnu air о расписании рейсов из Улан-Батора в Корею, Казахстан, Киргизию. Мы видим, что очень много пассажиров летят в столицу Монголии, чтобы транзитом вылететь по всему миру. Новый аэропорт Улан-Батора «Хушигт» активно развивает свою международную сеть. Все на рейс! – написал в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев.



Как сообщал «Байкал-Daily», этот рейс, запущенный 31 мая, Как сообщал «Байкал-Daily», этот рейс, запущенный 31 мая, служит для россиян своеобразным «мостом в Азию» . В Монголию из Бурятии летят пассажиры из разных уголков страны, чтобы оттуда отправиться в Корею или Японию.