В Бурятии просят о помощи для предпринимателей из-за QR-кодов

В минэкономики Бурятии планируют проанализировать нынешнюю ситуацию с бизнесом
В Бурятии предложили разработать меры поддержки для среднего и малого бизнеса в связи с вводом QR-кодов. Об этом попросил предприниматель, депутат Народного Хурала Михаил Гергенов на публичных слушаниях по проекту бюджета Бурятии на 2022 год.
Он заявил о финансовых сложностях, так как из-за новых правил некоторые предприятия фиксируют снижение потока клиентов.
- Сейчас у нас началась отопительная программа, предприниматели несут дополнительную нагрузку. Платят за отопление, а половина торговых центров, половина общепитов пустые стоят, некоторые перешли на ограниченный режим работы. До 1 декабря должны заплатить имущественный налог, который включает в себя налог на имущество, налог на землю, налог на транспорт. Это огромные цифры. Но правительство Бурятии до сих пор ни одного предложения не разработало, - высказался Михаил Гергенов.
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова ответила, что меры поддержки существуют, но они федеральные. Правительство Бурятии сейчас отслеживает динамику доходной и расходной части, поступление выручки.
- По мере этого анализа мы соберёмся, обсудим и примем определённые меры поддержки. Пока по бизнесу у нас в республике фактически у нас идёт рост налогов, - ответила министр.
Михаил Гергенов возразил, высказав, что налоги идут с предыдущих периодов.
- Сейчас идёт четвёртый квартал. Вы немного не понимаете в налогообложении, что ли? Мы за четвёртый квартал будем платить в будущем году. Четвёртый квартал будет провальным. Если бы мы в ноябре закрыли, а в декабре в самый товарооборот открыли бы торговые центры, общепит и другие заведения, тогда можно было бы чего-то ждать. На два месяца, самых таких хороших по выручке, вы закрываете малый и средний бизнес, - добавил депутат.
Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об условиях отмены QR-кодов. От этой системы откажутся, когда будет вакцинировано 80% взрослого населения республики. Пока же пропуск по QR-кодам продлён до 31 декабря.
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