МегаФон запустил передвижные магазины по отдалённым сёлам и посёлкам

МегаФон запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов, который даёт возможность предоставлять услуги клиентам в отдалённых населённых пунктах и может помочь оценить перспективы открытия традиционных салонов. В планах компании – запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России
МегаФон активно развивает свою сеть в небольших населённых пунктах. Абоненты в них обеспечены связью, но не везде поблизости есть салоны МегаФона. Мобильный офис продаж перемещается между населёнными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель.
- Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу – удалённо через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат даёт такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона, – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
В магазине представлено более 200 моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина – это позволит покупателям получить доступ к широкому ассортименту. Здесь же можно получить консультацию специалиста компании, приобрести и подключить сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.
Площадь мобильного магазина – 10 кв. метров. Автодом произведён с нуля по проекту МегаФон Ритейла с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.
Пилотирование проекта началось в населённых пунктах Краснодарского края, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тыс. человек. Магазин пользуется популярностью у местных жителей и туристов, количество подключений, оформленных в мобильном офисе, сопоставимо с продажами сим-карт в традиционной рознице. Наиболее востребованы у клиентов сим-карты, аксессуары и смартфоны.
МегаФон запустил передвижные магазины по отдалённым сёлам и посёлкам
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