ПСБ принял участие в съезде лидеров «Опоры России» в Бурятии

В том числе обсуждалась доступность кредитования для малого и среднего бизнеса
Руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов и директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева приняли участие в съезде лидеров «Опоры России» в Улан-Удэ, посвящённом вопросам развития и поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ), а также планам работы на вторую половину 2021 года. Мероприятие проходило при содействии правительства Республики Бурятия и Центра предпринимательства «Мой бизнес».
Выступая на пленарном заседании по теме «Финансы для бизнеса, перспективные сектора роста для малого бизнеса в сфере туризма и производства», руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов отметил, что майский индекс деловой активности в целом по России показал исторический максимум, достигнув отметки в 54,6 пункта. Интенсивнее всего восстанавливается производство, а сфера услуг только начинает выходить из нейтральной зоны. Ускорить процесс активизации сферы услуг в Бурятии можно за счёт развития туризма.
- У региона для этого есть всё: великолепная природа, аутентичная культура, транспортная доступность, длительный туристический сезон – зимний Байкал не менее прекрасен, чем летний. Для раскрытия туристического потенциала Бурятии нужно провести большую проектную работу – разработать сеть туристических маршрутов, увеличить количество частных гостиниц и пансионатов, построить качественные дороги, - отметил Константин Басманов.
На съезде в секции «Меры государственной поддержки» в рамках круглого стола, модератором которого выступила директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева, обсуждалась доступность кредитования для МСБ. Кроме широкой и разнообразной линейки кредитных продуктов, в том числе с господдержкой, большой интерес вызвал кредит ПСБ «Без Бумаг. Оборотный» без залога и поручительства с оформлением в течение нескольких минут.
- Предприниматель не должен собирать тонны бумажных документов для получения кредита, искать залоги и поручителей – это работа банков. Бизнесмен должен думать о том, как ему увеличить продажи, набрать и обучить персонал, а не тратить время на бюрократические процедуры, – резюмировала Светлана Поздеева.
ПСБ принял участие в съезде лидеров «Опоры России» в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 25.06.2021
В транспортной компании «Байкал-Сервис» до конца июля действуют акции, по которым клиентам выгодно отправлять грузы, пользующиеся в летние месяцы повышенным спросом
Бизнес, 25.06.2021
В том числе обсуждалась доступность кредитования для малого и среднего бизнеса
Бизнес, 24.06.2021
Отдыхающие на дачах стали в три раза больше скачивать и пользоваться мобильным интернетом
Бизнес, 24.06.2021
Волосы клиентки превратились в пух
Бизнес, 23.06.2021
В республике стали известны подробности объявленного двухнедельного карантина
Бизнес, 23.06.2021
Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали банкетный зал Crystall
Фильм, снятый на Байкале, становится самым кассовым российским неигровым фильмом в истории
Специальные проверки по организациям проведут мобильные группы
Пенопласт может нанести необратимый вред экологии
Руководителя организации оштрафовали
За незаконный банкет выписали штраф на кругленькую сумму
Один из сотрудников организации обратился в прокуратуру
В Бурятии вновь усилили ограничительные антиковидные меры
Медик работает в частной организации