ПСБ принял участие в съезде лидеров «Опоры России» в Бурятии

В том числе обсуждалась доступность кредитования для малого и среднего бизнеса



Руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов и директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева приняли участие в съезде лидеров «Опоры России» в Улан-Удэ, посвящённом вопросам развития и поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ), а также планам работы на вторую половину 2021 года. Мероприятие проходило при содействии правительства Республики Бурятия и Центра предпринимательства «Мой бизнес».



Выступая на пленарном заседании по теме «Финансы для бизнеса, перспективные сектора роста для малого бизнеса в сфере туризма и производства», руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов отметил, что майский индекс деловой активности в целом по России показал исторический максимум, достигнув отметки в 54,6 пункта. Интенсивнее всего восстанавливается производство, а сфера услуг только начинает выходить из нейтральной зоны. Ускорить процесс активизации сферы услуг в Бурятии можно за счёт развития туризма.



- У региона для этого есть всё: великолепная природа, аутентичная культура, транспортная доступность, длительный туристический сезон – зимний Байкал не менее прекрасен, чем летний. Для раскрытия туристического потенциала Бурятии нужно провести большую проектную работу – разработать сеть туристических маршрутов, увеличить количество частных гостиниц и пансионатов, построить качественные дороги, - отметил Константин Басманов.



На съезде в секции «Меры государственной поддержки» в рамках круглого стола, модератором которого выступила директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева, обсуждалась доступность кредитования для МСБ. Кроме широкой и разнообразной линейки кредитных продуктов, в том числе с господдержкой, большой интерес вызвал кредит ПСБ «Без Бумаг. Оборотный» без залога и поручительства с оформлением в течение нескольких минут.



- Предприниматель не должен собирать тонны бумажных документов для получения кредита, искать залоги и поручителей – это работа банков. Бизнесмен должен думать о том, как ему увеличить продажи, набрать и обучить персонал, а не тратить время на бюрократические процедуры, – резюмировала Светлана Поздеева.



