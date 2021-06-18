Приём состоится в прокуратуре республики
22 июня с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Бурятии (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а) состоится приём предпринимателей. Его проведут прокурор Бурятии Галина Ковалёва и уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 8 (3012) 21-26-83, 8-914-050-96-79.
Прокурор Бурятии и бизнес-омбудсмен примут предпринимателей
Бизнес, Фото:
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