Прокурор Бурятии и бизнес-омбудсмен примут предпринимателей

Приём состоится в прокуратуре республики



22 июня с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Бурятии (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а) состоится приём предпринимателей. Его проведут прокурор Бурятии Галина Ковалёва и уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 8 (3012) 21-26-83, 8-914-050-96-79.



