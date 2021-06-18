В Улан-Удэ дольщица взыскала неустойку за задержку сдачи дома

Владелица квартиры добилась 160 тысяч рублей



Судебные приставы взыскали со строительной организации в пользу жительницы Улан-Удэ неустойку за задержку сдачи объекта долевого строительства. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по Бурятии, не раскрывая название компании-застройщика.



Дольщица полностью оплатила стоимость трёхкомнатной квартиры. Однако строительная компания сдала дом в эксплуатацию с нарушением срока договора.



Суд удовлетворил требования дольщика частично, мотивировав своё решение тем, что неустойка представляет собой меру ответственности за нарушение исполнения обязательств и носит компенсационный характер, соответственно не может являться способом обогащения.



Сумму задолженности судебным приставам удалось взыскать за счёт обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании.



На сегодняшний день сумма долга в размере 160 тысяч рублей перечислена женщине.



