Госинспекция труда оштрафовала предпринимателя
В Еравнинском районе Бурятии прокуратура обнаружила нарушение трудовых прав продавца продуктового магазина.
- Индивидуальный предприниматель нанял женщину продавцом, установил ей режим рабочего времени и размер заработной платы. Однако, в нарушение Трудового кодекса, работодатель уклонился от заключения трудового договора в письменной форме с работником, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В связи с этим прокурор района возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем». Государственная инспекция труда назначила владельцу магазина штраф в размере пяти рублей.
После всех этих мер с работником был заключен трудовой договор.
В Бурятии владельца магазина наказали за отсутствие трудового договора
Бизнес, Фото:
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