Иркутянин отсудил миллион за сход снега на Porsche Cayenne

На Porsche Cayenne остались вмятины, оказалась повреждена панорамная крыша



В Иркутске владелец автомобиля Porsche Cayenne отсудил более миллиона рублей с управляющей компании. В феврале 2020 года днём на его припаркованный автомобиль с крыши дома сошёл снег и лёд.



В результате на Porsche Cayenne возникли следующие повреждения: повреждена панорамная крыша, следы вогнутости на заднем бампере, двух задних крыльев, заднего спойлера, молдинг на заднем стекле, повреждён дворник на заднем стекле, сломана шторка закрытия панорамной крыши, деформация на переднем капоте (моторного отсека), вогнутость на передних крыльях.



Управляющая компания вину не признавала, утверждая, что снег и наледь на крыше работники чистили. Впрочем, суд встал на сторону автомобилиста.



- В пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 1 068 600 рублей, расходы на оплату услуг оценщика в размере 13 тысяч руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 30 тысяч руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 543 руб., - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.



