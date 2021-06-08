Представления получили руководители четырёх фирм
Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства при проведении организациями-подрядчиками работ по модернизации энергоблока Гусиноозёрской ГРЭС. Было установлено, что 15 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, сообщили в прокуратуре.
- С целью устранения выявленных нарушений руководителям АО «Теплоэнергомонтаж», ООО «Кварц групп», ООО «Энергосеть», ООО «Востокэнергомонтаж» внесены представления. Они рассмотрены, нарушения устранены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Кроме того, в связи с допущенными нарушениями в сфере охраны труда два должностных лица оштрафованы.
В Бурятии прокуратура выявила нехватку средств индивидуальной защиты
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