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В Бурятии уничтожат сигареты без маркировки

В Бурятии уничтожат сигареты без маркировки
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сигареты без обязательной маркировки обнаружили в Кабанском районе

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что индивидуальный предприниматель в Кабанском районе Бурятии продавал табачную продукцию без обязательной маркировки.

Решением районного суда предприниматель привлечён к административной ответственности. Изъятые сигареты подлежат уничтожению.

- В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 224, оборот немаркированной табачной продукции прекращён с 1 июля 2020 года, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

сигареты
 
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