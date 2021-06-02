Сигареты без обязательной маркировки обнаружили в Кабанском районе
Сотрудники Роспотребнадзора установили, что индивидуальный предприниматель в Кабанском районе Бурятии продавал табачную продукцию без обязательной маркировки.
Решением районного суда предприниматель привлечён к административной ответственности. Изъятые сигареты подлежат уничтожению.
- В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 224, оборот немаркированной табачной продукции прекращён с 1 июля 2020 года, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии уничтожат сигареты без маркировки
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