В Бурятии уничтожат сигареты без маркировки

Сигареты без обязательной маркировки обнаружили в Кабанском районе



Сотрудники Роспотребнадзора установили, что индивидуальный предприниматель в Кабанском районе Бурятии продавал табачную продукцию без обязательной маркировки.



Решением районного суда предприниматель привлечён к административной ответственности. Изъятые сигареты подлежат уничтожению.



- В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 224, оборот немаркированной табачной продукции прекращён с 1 июля 2020 года, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



